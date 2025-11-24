Luka Modrić po prvi put otkrio kako je umalo završio u Hajduku: 'Otišao sam dolje s kumom...'

Slaven Bilić i Luka Modrić u jedinstvenoj epizodi emisije Neuspjeh prvaka otvorili su poglavlja Modrićeve karijere o kojima rijetko govori, od emotivnog rastanka s Real Madridom do novog početka u Milanu.

No, razgovor se nije zadržao samo na velikim trofejima i godinama provedenima među elitom. U nastavku su se vratili na samu Modrićevu životnu priču, prve dodire s nogometom u ratom obilježenom Zadru i trenutke koji su mogli potpuno promijeniti njegov put. Jedna od tih priča bila je i Lukin nesuđeni odlazak u Hajduk.

“Djetinjstvo nije bilo lako, ali bilo je sretno”

Modrić je rođen 1985., a djetinjstvo mu je obilježio Domovinski rat. Obitelj je iz Zatona kod Obrovca preseljena u Zadar, a život u izbjegličkom hotelu, unatoč teškim okolnostima, nosio je toplinu zajedništva.

“Nije bilo lagano, ali ne mogu reći da sam bio nesretan. Bilo je puno djece, puno igre, nogometa, skrivača… Sreća u nesreći. Naravno, neke stvari se pamte zauvijek, poput dana kad su mi ubili djeda. To su trenuci koji te obilježe.”

Nogomet je od početka bio prva ljubav, iako je, kako kaže, volio i košarku i tenis. Izrazitog pritiska nije bilo, roditelji su željeli samo da njihova djeca budu sretna.

Jako je slična priča tebe, Dudua i Ćorluke. To je "copy-paste". Samo u Brazilu nije rat, ali se teško živi. Čarli, ogromna obitelj, petero braće i postoji odgovornost da je na tebi budućnost cijele obitelji. Lako tu čovjek padne, ali ak uspije, onda je to Rocky priča.

"Htio sam da budu ponosni na mene, da su me izveli na pravi put, odgojili kako treba i da sam napravio ono što su oni očekivali i vjerovali. Imam danas djecu pa znam kad nešto dobro naprave, da nema veće sreće.", izjavio je Luka retrospektivno.

Dok si bio u Zadru, dolazi do jednog momenta koji bih htio razjasniti. To je Hajduk. Pozvan si u Hajduk, ali Hajduk te ne uzima. Moraš se vratiti u Zadar i onda te još trener stavi na hlađenje, pitao je Slaven.

"Hajduk me nije htio"

"U Dalmaciji su više-manje hajdukovci. Tako sam bio i ja, tata pogotovo. Otvorila se prilika da mogu otići u Hajduk na pripreme, da se preselim igrat za Hajduk. Tata je to napravio mimo Zadra, mimo znanja pokojnog Tomislava Bašića.

Otišao sam dolje s današnjim kumom, bili smo neka dva tjedna. Imali smo utakmice, treninge i ljudi u Hajduku su odlučili da je prerano za mene i da to još nije to. Kad sam bio dolje, osjećao sam se da je to taj nivo i da mogu igrati. Dosta puta smo igrali utakmice Zadar-Hajduk, Zadar-Šibenik i više-manje pobjeđivali. Imali smo dobru generaciju, ja sam odlučio da sam spreman, ali u Hajduku su odlučili da je prerano.

Ne znam je li to bilo zbog pritiska iz Zadra. Tomislav Bašić je imao utjecaj. Naljutio se na tatu jer me odveo mimo njegovog znanja. Naravno da sam bio razočaran jer se vraćam u Zadar, nisam prošao u Hajduku, misliš da nisi dovoljno dobar.

Očekivao sam da ću nastaviti trenirati kao da ništa nije bilo. Međutim, Tomo Bašić je rekao tati: "Ako on nije dovoljno dobar za Hajduk, nije za nas." Tri mjeseca nisam mogao trenirati. Išao sam na neke posebne vježbe, na neke šipke, da bih se izdužio koji centimetar. Ne znam je li to pomoglo. Ali tri mjeseca nisam mogao trenirati, zamislite kako je to bilo.", prisječa se Luka.

Nedugo nakon toga stigao je poziv – Dinamo Zagreb.

“Negativne riječi bile su mi motivacija”

Modrić je oduvijek imao nepokolebljivo samopouzdanje:

“To što su mi govorili da sam mali i slab nije me diralo. Nogomet nije samo snaga i visina. Nogomet je glava, tehnika, osjećaj. Uvijek će biti tako.”

Naglasio je i da današnji nogomet previše mjeri snagu, brzinu i visinu: “Najvažnija je glava. Uvijek je bila i uvijek će biti.”

