Luka Modrić otkrio gdje mu je bila želja za mirovinom: 'Desilo se to što se desilo'

U najnovijoj epizodi emisije (Ne)uspjeh prvaka, Slaven Bilić priprema istinski spektakl jer mu pred kamere mu dolazi Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i jedan od najvećih veznjaka u povijesti nogometa.

Bilić i Modrić godinama dijele zajedničku povijest od reprezentacije, terena i svlačionica do prijateljstva koje traje više od dva desetljeća. No ovaj put, prvi put bez taktičkih ploča, stadionske buke i pritiska rezultata, Luka je pred Bilićem progovorio o stvarima koje nikada nije dijelio u javnosti.

“Nisam sklon velikim intervjuima, teško stječem povjerenje”

Odmah na početku, Modrić priznaje da ga rijetko vidimo u formatima ovakvog tipa.

“Istina, nikad nisam bio sklon velikim intervjuima. Osim onih nakon utakmica, ovakve stvari rijetko radim. Teško stječem povjerenje u ljude i teže se otvaram,” rekao je Luka.

Bilić mu uzvraća komplimentima i podsjeća ga na sve što je postigao – titule, nagrade, rekordi, status legende Real Madrida. Luka se ipak smiješi:

“Dok slušam sve to, djeluje mi pomalo nerealno…”

13 godina u Realu: “Pola života sam proveo tamo”

Poseban dio razgovora odnosio se na emotivan rastanak s Real Madridom.

“Nije bilo lako otići. Puno sam života ostavio tamo. Došao sam sa 27 godina, već formiran, i bio potpuno spreman za iskorak. Ono što se kasnije dogodilo… ne bih se usudio napisati ni u najluđim snovima.”

Modrić ističe da je ostati 13 godina u Realu, u klubu koji “ne trpi prosječnost”, možda i najveći uspjeh njegove karijere.

“Kad sam dolazio, mislio sam da će biti super ako ostanem pet ili šest godina. A onda se desilo to što se desilo, 13 godina na vrhu. To je nešto nevjerojatno.”

O odlasku iz Madrida: “Želio sam ostati, ali neke se želje ne ostvare”

Iako su se španjolski mediji raspisivali o mogućnosti da karijeru završi u Realu, Modrić otvoreno priznaje:

"Moja želja je bila da ostanem, nisu to bile floskule, da se umirovim u Madridu. Ali sve ima svoj početak i kraj. Neke stvari koje želiš ti se ne ostvare. Bez obzira na to što se ta želja nije ostvarila, ostvario sam neke stvari koje nikad nisam mislio da ću doseći.

Dogodilo se što se dogodilo i kako se trebalo dogoditi. Ni za čim ne žalim. Kad vidim kakav sam oproštaj imao, nisam to očekivao ni u najluđim snovima. Sve je bilo idealno i jako emotivno, kakav sam i ja, iako to ne pokazujem. Skrivam to i držim za sebe. Ti zadnji dani u Madridu bili su jako emotivni. Ta ljubav navijača, kluba i svih ljudi povezanih s Madridom ostaje zauvijek. Nema tih riječi kojima im se mogu zahvaliti.

Ali tako je bilo od prvog dana. Koliko god sam u početku imao teškoća, osjetio sam tu ljubav i privrženost navijača. Osjetili su da sam ja taj. To mi je davalo dodatan motiv i inspiraciju.", zaključuje Modrić.

Zašto Milan? “Od djetinjstva mi je bio u srcu”

Modrićev odlazak u Milan mnogi su dočekali kao idealan nastavak karijere, a Luka otkriva i zašto:

“Uvijek sam govorio kako nakon Reala sve je stepenica dolje. Ali Milan je jedan od rijetkih klubova koji su vrlo blizu po renomeu. Odrastao sam uz talijanski nogomet, volio sam Milan. Tu je bio i Zvone, koji je puno značio svima nama.”

Ponuda Milana bila je, kaže, “zicer”.

“Kad se pojavila ta opcija, znao sam da je to – to. Ostao sam na visokoj razini i došao u ligu koja je izuzetno kompetitivna.”

