Vidi se koliko mu znači: Ovako je Modrić proslavio prvu pobjedu u milanskom derbiju

Luka Modrić, neuništivi hrvatski kapetan, još je jednom dokazao da su godine samo broj. U svom prvom "Derby della Madonnina" u dresu AC Milana, odigranom 23. studenog 2025. na prepunom San Siru, Modrić je bio jedan od ključnih aktera u minimalnoj, ali zlata vrijednoj pobjedi Rossonera od 1:0 protiv gradskog rivala Intera.

Nakon što je s Hrvatskom osigurao plasman na svoje peto uzastopno Svjetsko prvenstvo, Modrić se vratio u Milanello bez trunke umora, spreman preuzeti dirigentsku palicu u momčadi Massimiliana Allegrija. Iako je heroj susreta bio vratar Mike Maignan, talijanska javnost i struka nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog veznjaka koji proživljava "drugu mladost".

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Utakmica je bila taktički izuzetno zahtjevna. Inter, kojeg vodi Cristian Chivu, ušao je u susret kao lider prvenstva s najefikasnijim napadom lige, no Milanov bedem je izdržao. Modrić je u formaciji 3-5-2 imao zadatak kontrolirati posjed, smirivati igru kada je to bilo potrebno i tražiti pukotine u obrani Nerazzurra.

'Ključne obrambene intervencije'

Talijanska Gazzetta Dello Sport ističe kako je Modrić "kontrolirao igru", posebno u drugom poluvremenu kada je pokušao nadmudriti Francesca Acerbija. Iako ga je iskusni talijanski branič zaustavio u jednoj opasnoj situaciji, Modrićev utjecaj na terenu bio je neupitan. Vodio je žestoke bitke s Nicolòom Barellom, pokazujući zavidnu fizičku spremu unatoč tome što je ovo bila njegova 11. uzastopna utakmica u dresu Milana.

Prema podacima platforme SofaScore, hrvatski veznjak zaradio je ocjenu 6.9. Posebno se istaknuo u defenzivnim zadaćama. "Puno se prije utakmice pričalo o njegovim dodavanjima i viziji, ali s obzirom na to kako je Inter igrao i koliko ga je povremeno ograničavao, danas je ipak bilo više riječi o obrani. Večeras smo vidjeli mnogo njegovih ključnih obrambenih intervencija, posebno u drugom poluvremenu. I kao i uvijek, činjenica da ga je Inter želio utišati otvorila je prostor drugima", piše Sempre Milan.