FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETAN KAO DIJETE /

Vidi se koliko mu znači: Ovako je Modrić proslavio prvu pobjedu u milanskom derbiju

Vidi se koliko mu znači: Ovako je Modrić proslavio prvu pobjedu u milanskom derbiju
Foto: Mairo Cinquetti/alamy/profimedia
S ova tri boda, Milan je skočio na drugo mjesto ljestvice s 25 bodova, samo dva manje od vodeće Rome, dok je Inter pao na četvrto mjesto.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Luka Modrić, neuništivi hrvatski kapetan, još je jednom dokazao da su godine samo broj. U svom prvom "Derby della Madonnina" u dresu AC Milana, odigranom 23. studenog 2025. na prepunom San Siru, Modrić je bio jedan od ključnih aktera u minimalnoj, ali zlata vrijednoj pobjedi Rossonera od 1:0 protiv gradskog rivala Intera.

Nakon što je s Hrvatskom osigurao plasman na svoje peto uzastopno Svjetsko prvenstvo, Modrić se vratio u Milanello bez trunke umora, spreman preuzeti dirigentsku palicu u momčadi Massimiliana Allegrija. Iako je heroj susreta bio vratar Mike Maignan, talijanska javnost i struka nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog veznjaka koji proživljava "drugu mladost".

Sve o Serie A čitajte na portalu Net.hr.

Utakmica je bila taktički izuzetno zahtjevna. Inter, kojeg vodi Cristian Chivu, ušao je u susret kao lider prvenstva s najefikasnijim napadom lige, no Milanov bedem je izdržao. Modrić je u formaciji 3-5-2 imao zadatak kontrolirati posjed, smirivati igru kada je to bilo potrebno i tražiti pukotine u obrani Nerazzurra.

'Ključne obrambene intervencije'

Talijanska Gazzetta Dello Sport ističe kako je Modrić "kontrolirao igru", posebno u drugom poluvremenu kada je pokušao nadmudriti Francesca Acerbija. Iako ga je iskusni talijanski branič zaustavio u jednoj opasnoj situaciji, Modrićev utjecaj na terenu bio je neupitan. Vodio je žestoke bitke s Nicolòom Barellom, pokazujući zavidnu fizičku spremu unatoč tome što je ovo bila njegova 11. uzastopna utakmica u dresu Milana.

Prema podacima platforme SofaScore, hrvatski veznjak zaradio je ocjenu 6.9. Posebno se istaknuo u defenzivnim zadaćama. "Puno se prije utakmice pričalo o njegovim dodavanjima i viziji, ali s obzirom na to kako je Inter igrao i koliko ga je povremeno ograničavao, danas je ipak bilo više riječi o obrani. Večeras smo vidjeli mnogo njegovih ključnih obrambenih intervencija, posebno u drugom poluvremenu. I kao i uvijek, činjenica da ga je Inter želio utišati otvorila je prostor drugima", piše Sempre Milan.

24.11.2025.
7:40
Sportski.net
Mairo Cinquetti/alamy/profimedia
Luka ModrićAc MilanInterSerie A
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETAN KAO DIJETE /
Vidi se koliko mu znači: Ovako je Modrić proslavio prvu pobjedu u milanskom derbiju