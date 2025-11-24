Legenda prekinula šutnju, Kostelić o opasnim pothvatima, a evo zašto smo izgubili TOP igračicu

Prošli tjedan portal Net.hr imao je veći broj jakih tekstova i intervjua s poznatim bivšim i sadašnjim sportašima i trenerima, legendama sporta. Bilo je tu dojmova i komentara naših vrijednih novinara koji su pogađali u "sridu". Krećemo s nogometom, kronološki.

Hrvatska nogometna reprezentacija preokretom je prije 7 dana, u prošli ponedjeljak, pobijedila Crnu Goru u Podgorici 3-2, u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za SP 2026.

Od Vahida do Vranješa, Smoje, Karačića i Joška Vlašića

Prije utakmice, Vahid Halilhodžić, slavni bosanskohercegovački trener, je našem Tonku Medvedecu u intervjuu za portal Net.hr, kazao:

"Hrvatska je ogroman mamac. Znate li što Crna Gora sprema?". Ovom izjavom i pitanjem našem novinaru, Vahid je najavio juriš Crnogoraca na Hrvatsku, nogometnu velesilu. Juriš se i dogodio, Vaha je poput proroka pogodio, ali Hrvati su se ipak na kraju obranili u nogometnom "ratu" na terenu u Podgorici i pobijedili.

O povijesnoj utakmici svoje Bosne i Hercegovine u Beču protiv Austrije (1-1), Vaha je naveo:

"Jasno je da Bosni i Hercegovini neće biti lako, ali želim im sreću i nadam se da će obradovati mnoge navijače. Bosna je vrlo kompleksna država. Sport je često jedini način da se umanje tenzije koje vladaju među ljudima. Ako Bosna izbori plasman na Svjetsko prvenstvo, bit će to velika radost za sve koji navijaju za ovu reprezentaciju u zemlji i dijaspori. Bosna i Hercegovina može izboriti SP". Čitav intervju Vahida Halilhodžića čitajte na portalu Net.hr.

Jurica Vranješ, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Osijeka, njemačkih velikana Bayer Leverkusena, Stuttgarta, Werder Bremena, bivši nogometaš Gençlerbirliğija, Arisa i Rijeke, komentirao nam je hrvatsku nogometnu reprezentaciju i nadolazeći SP u nogometu.

"Velike reprezentacije se vraćaju nazad u utakmicu, pokazuju karakter. Nije to lako, ali evo, vratili smo se i dobili. I da je ostalo 2-2, ne bi bilo nezasluženo, ali eto, bolje je ovako. Hrvatska je imala želju pobijediti u Crnoj Gori. Na SP-u ili EP-u uvijek moraš dobiti jednu vrhunsku reprezentaciju, ali i Hrvatska je vrhunska i vjerujte mi, svi bi nas htjeli izbjeći", pričao je Jurica Vranješ i dodao:

"Više nego neke druge reprezentacije. Hrvatska spada u prvu jakosnu skupinu, bez obzira što nam se drugi rezultati nisu poklopili. Kad je ždrijeb već tako odredio, neće ni reprezentacijama iz prve jakosne skupine biti lako. Neke posebne želje nemam. To je SP, sad će biti više reprezentacija, utakmica, bit će kao nekad, kad je bila velika razlika u kvaliteti. Tipa, dvije TOP reprezentacije i onda dvije koje su slabije i protiv kojih su već unaprijed upisani bodovi. Ako već moram birati jednu reprezentaciju s kojom bi htio da Hrvatska igra u grupi, onda neka to bude netko od Južnoamerikanaca ili čak Njemačkom, od europskih momčadi. Ok, naravno da ćemo i mi drugima biti veliki problem, ali volio bih od velikih da dobijemo Njemačku. Francuska je prejaka, ali nema lakih". Čitaj intervju Jurice Vranješa za portal Net.hr čitajte - OVDJE.

Nakon Jurice Vranješa, još jedan bivši hrvatski nogometaš Ivo Smoje dao je portalu Net.hr stručni komentar o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji.

"Završili smo zadnju utakmicu s pobjedom, što je jao važno. Začepili smo usta nekim ljudima koji baš nisu možda skloni reprezentaciji i kupili si mir za pripreme za SP. Kad kažem 'začepili smo usta', mislim na nekog tko nije u dovoljnoj mjeri, onako, fan reprezentacije Hrvatske u nogometu". Čitav intervju Ive Smoje za portal Net.hr čitajte - OVDJE.

Branko Karačić, poznati hrvatski nogometni trener, bio je gost u studiju Net.hr-a. Pričao je u 18-minutom intervjuu o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji i SP-u:

Prema Karačićevom mišljenju, najveći problem za Zlatka Dalića predstavlja pozicija desnog krilnog napadača, a nije definirano ni mjesto napadača.

"Imamo jednu situaciju na desnom krilu, malo problematičnu, ali ni napad nije definiran kao takav", priznaje trener i analizira dosadašnje pokušaje:

"Dalić je možda na neki način skrivao tog desnog krilnog igrača na denom krilu, pa je uvodio Majera, smetnuo ga unutra s tendencijom ulaska u središnjicu i otvaranja prostora za beka. Mislim da Pašalić, koliko god pokušava igrati tu poziciju, nije rješenje. Njegova pozicija je bolja u sredini. Čitavo gostovanje Branka Karačića u studiju Net.hr-a čitajte i gledajte na portalu Net.hr.

Joško Vlašić komentirao je reprezentativnu ekspoloziju svog sina Nikole i otkrio što prolazi u Torinu:

"To što mu u Torinu rade je grijeh. Nikola je u sjajnoj formi. Izađe u 78. minuti s 11 km istrčanih. Znači da je na 12 i pol, 13 km u 90 minuta. Nije svojstveno igračima koji su eksplozivni, brzi, da imaju takvu jednu komponentu. Nikola je sve to nekako zaokružio i tu dodao jedan svoj pristup nogometu. On jednostavno još uvijek uživa u nogometu, uživa u reprezentaciji jer ima kvalitetne igrače koji teže igri, u reprezentaciji je bolje iskorišten, ali u Torinu njegov potencijal nije iskorišten na adekvatan način. U Torinu kojem je kapetan, Nikola pati u igri. U Torinu je sustav igre takav kakav je, u kojem se trener (Marco Baroni op.a) zadovoljava remijem, vrlo često protiv iole lakših momčadi. Stavlja Nikolu u poziciju kakvu ne zaslužuje po svojim kvalitetima, ali to vam je tako. Intervju s Joškom Vlašićem čitajte na portalu Net.hr.

Gliha dao intervju nakon godinu dana pauze od medija

Primož Gliha, bivši proslavljeni slovenski nogometaš, hrvatskoj javnosti najpoznatiji po hat tricku 1997. u kvalifikacijama za SP 1998 godine na Poljudu (Hrvatska - Slovenija 3-3), nakon godine dana prekinuo je šutnju i za portal Net.hr ekskluzivno progovorio u opsežnom intervjuu:

"Matjaž Kek je defacto četiri godine vodio reprezentaciju Slovenije bez ikakvog uspjeha. Četiri godine se Matjaža Keka čekalo da napravi rezultat. Mario Kovačević u Dinamu doživljava traume nakon svega dva i pol mjeseca u Dinamu zbog lošijih rezultata, hrvatski novinari su ga već nekoliko puta smijenili već u Dinamu. Recite vi meni, tko bi nekog čekao u Dinamu pola godine, a ne 4 godine kao što se u Sloveniji čeka Matjaža Keka da napravi rezultat?", ističe Primož Gliha, a o Fabiju Cannavaru je bio posebno riječit:

"Fabio Cannavaro me fascinantno razočarao. Pazite sad ovo. Majstor je bio Zlatna lopta 2006., najbolji stoper na svijetu, ispisao povijest kao Zlatna lopta stoper, jer do tada ne znam je li itko ikad bio Zlatna lopta, a da pokriva, odnosno igra na poziciji stopera. Ja, pa ne znam, evo, ne mogu shvatiti to. Dinamo nikad gori nije bio u zadnjoj liniji nego kad je Cannavaro bio na trenerskoj klupi Dinama prošle sezone. I sad ti čitaš novine i pročitaš kako je Cannavaro promijenio aparat za kavu u klubu, sve valjda aparate je frajer promijenio, ali nije igrače naučio igrati u zadnjoj liniji. A tip je bio najbolji stoper na svijetu. Je li vama to logično?" Čitav intervju Primoža Glihe čitajte na portalu Net.hr.

Igor Pamić, bivši hrvatski nogometaš, reprezentativac, danas trener Karlovca, bio je gost u podcastu Net.hr-a Maksanov korner, a jedna od tema je bila i najava utakmice osmine finala Kupa Hrvatske Karlovac - Dinamo (0-7). Pamić nas je ugostio u NK Karlovac 1919.

Pamić u Maksanovom korneru, Gračan o debaklu Hajduka

"To što rade Boysi moraš cijeniti, a ja ne vidim problem u tome što navijam za Dinamo". Gostovanje Igora Pamića u specijalnom izdanju podcasta Net.hr-a Maksanov korner gledajte i čitajte na portalu Net.hr.

Portal Net.hr bio je na utakmici Karlovac - Dinamo istog dana kad je na portalu objavljen i gore spomenuti dio podcasta Net.hr-a Maksanov korner, a dojam utakmice je bio sljedeći:

"Dinamo lako preplivao četiri rijeke, domaći navijači nezadovoljni s dvije stvari. 'Pamić je skinuo gaće', čulo se već u prvih 10 minuta utakmice. "Simpatizeri Karlovca, a navijači Dinama". Tom rečenicom bi se moglo opisati velik broj gledatelja s istočne tribine karlovačkog stadiona. Nisu bili zadovoljni što ne mogu vidjeti najjaču postavu Karlovca protiv Dinama. Uglavnom je prevladavalo razočarenje što je utakmica bila gotova već u prvom poluvremenu". Dojam portala Net.hr utakmice Karlovac - Dinamo čitajte na portalu Net.hr.

Rijeka je u Jadranskom derbiju, u sklopu 14. kola SHNL-a, razbila prošle subote Hajduk 5-0 na Rujevici, a Nenad Gračan, izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije, konstatirao je za portal Net.hr:

"Hajduk nije pokazao ništa, a puno smo očekivali. Nismo vidjeli nikakav naboj. Nije se moglo vidjeti da je Hajduk na prvom mjestu, a da Rijeka zaostaje 15 bodova. Zasluženo je pobijedila Rijeka." Čitav intervju Nenada Gračana čitajte na portalu Net.hr.

Zašto bi Garcia mogao do Božića dobiti otkaz u Hajduku?

Krešimir Kokić nudi jedinstveni pogled na to zašto bi Gonzalo Garcia mogao dobiti otkaz na klupi Hajduka već do Božića:

"Stanka koju je trener Gonzalo Garcia djelomično iskoristio i da nagradi igrače kojima je dao slobodne dane, no ispostavilo se kako je sve skupa zapravo 'ubilo' momčad Hajduka, a protivnike vratilo u život. Poniženje na Rujevici će mu vodstvo kluba i navijači nekako i oprostiti, no ponovi li se ovakvo izdanje i težak poraz od Dinama, Garcia će završiti svoju avanturu na Poljudu već prije Božića. Ionako nije bio izbor sportskog direktora Gorana Vučevića, već njegovog prethodnika koji je također neslavno završio. Ne otvori li oči i ne riješi li situaciju s Livajom u najkraćem mogućem roku, Garcia će potratiti još jednu sezonu u kojoj su navijači Hajduka sanjali o tituli." Čitav komentar Kreše Kokića čitajte na portalu Net.hr.

Kostelić otvorio dušu

Najbolji hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić otvorio je dušu našem Vehmiru Džakmiću i progovorio o opasnim pothvatima u specijalu Net.hr-a Karijera nakon karijere. Bila je to ispovijest Ivice Kostelića.

"Bilo je već tada nekih naznaka da ću se, nakon skijaške karijere, nastaviti baviti, hajdemo reći, adrenalinom. Znao sam da dolazi razdoblje u kojem ću se moći posvetiti stvarima kojima nisam mogao dok sam se natjecao. Jedrenje je bilo jedno od tih stvari. Želio sam vidjeti ima li to šanse da me zainteresira. Nisam znao da će me to toliko privući. Grenland je bio dio jedne puno veće priče", govori Ivica Kostelić i nastavlja:

"Kada sam prestao s natjecanjem i bio sam u punoj snazi još. Kako to inače kod mene biva, to je uvijek povezano s nekim sportskim izazovom. Krajnji cilj je bio južni pol, a osoba koja je uspjela prehodati ga je jedan Norvežanin. Ja sam to htio probati u dvojcu, te je prva postaja bio Island, druga postaja Grenland, a treća postaja i krajnji cilj je bila Antarktika tj. južni pol. Island je prošao jako dobro. To je bio veliki uspjeh. Napravili smo Verdu Islanda za samo 15 dana i onda smo išli na Grenland koji je bio level-up. Tamo sam shvatio da je taj pothvat znatno riskantniji nego što smo mislili. Ne govorim zbog riskiranja života ili nešto slično već zbog uloga i onog što bi ostvarili. Činjenica je da taj rekord na južnom polu će biti jako teško srušiti. To će napraviti onaj koji će imati jako puno sreće, a koji će se uvidjeti u vremenskom prozoru u kojem moraju biti dobri uvjeti da bi se rekord mogao srušiti. Norvežanin je proveo nekoliko sezona na Antarktici u sklopu nekakvih znanstvenih istraživanja koja je radio jer Norveška upravlja jednim dijelom južnog pola točnije koristi ga za istraživanja. On je tamo bio godinama, što mi nikako ne bi mogli jer svaki taj izlet jako puno košta. Ne možete tamo ostati dva tri mjeseca, shvatili smo da je to 'ćoravi posao'. Nije me to nikada rekreativno privlačilo, tako da je taj treći dio projekta izostao". Čitav intervju Ivice Kostelića čitajte - OVDJE.

Bašić strahuje od jednog na nadolazećem EP-u u rukometu

Mirko Bašić, jedan od najboljih hrvatskih rukometnih vratara svih vremena, rekao nam je kako bi volio da Hrvatska na nadolazećem EP-u izbori polufinale turnira, ali kako će to biti teško i ako se to dogodi, da će to biti veći uspjeh nego finale SP-a na prošlom velikom natjecanju. Bio je to prvi u seriji najavnih intervjua portala Net.hr uoči EP-a u rukometu 2026. u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, čije će se utakmice moći gledati na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

"Pogotovo zato što se turnir igra u Skandinaviji, gdje će sve tri skandinavske momčadi, domaćini, znači Danska, Norveška i Švedska, imati support, što od publike, a što od svih okolnih čimbenika, dakle i sudaca i svega. Skandinavski monopol nikako nije dobar. Po meni, tipičan primjer toga što ste rekli i o čemu ste razgovarali s Linom Červarom u vašem intervjuu je naše finale SP-a protiv Danske u Norveškoj. Prije toga finala, napravljen je takav pritisak da su igrači reprezentacije Hrvatske u rukometu grubijani, da Hrvatska igra grubo, da ne igramo moderni rukomet. Tako da je odmah, od prve minute, suci i sve je bilo protiv nas. To je činjenica", naveo je Mirko Bašić. Čitav intervju Mirka Bašića čitajte na portalu Net.hr.

Pričali smo s Barišić, Debelić i Obrvanom uoči Croatia Cupa u Novigradu

Bliži nam se Svjetsko rukometno prvenstvo za žene u Njemačkoj i Nizozemskoj. Utakmice hrvatske ženske rukometne reprezentacije moći ćete gledati na RTL-u 2 i platformi VOYO.

Tina Barišić, adutkinja izbornika Ivice Obrvana na SP-u, našem Maju Gašparcu u razgovoru je rekla:

"Očekujemo prolazak skupine. Mislim da ćemo imati šanse protiv Japana najviše, ali trebat ćemo i protiv Rumunjske mi ne sto posto od sebe, nego 150 posto. Tako da ćemo tu tražiti naše šanse". Čitav intervju Tine Barišić čitajte na portalu Net.hr.

Ana Debelić, proslavljena bivša hrvatska reprezentativka, u razgovoru je Dominiku Franculiću otkrila zašto više ne igra za hrvatsku žensku rukometnu reprezentaciju:

"Naravno da je bronca s Europskog prvenstva 2020. najljepše iskustvo, ne samo u reprezentaciji nego u cijelom mom rukometnom životu. To ću sigurno pamtiti do kraja života. Tu Dansku i tu broncu". Čitav intervju Ane Debelić čitajte na portalu Net.hr.

Ivica Obrvan je Roku Silovu uoči Croatia Cupa u Novigradu naveo:

"Idemo probati iznenaditi. Puno je mladih u reprezentaciji, ali s razlogom su tu. Nevezano za oslabljenu momčad, mi i dalje imamo cilj i želju, a to je biti među tri prvoplasirane reprezentacije u grupi i izboriti prolazak u drugu rundu". Čitav intervju Ivice Obrvana čitajte na portalu Net.hr.

Kako smo izgubili jednu od najboljih europskih igračica? Dobili smo ekskluzivu

Kako smo izgubili jednu od najboljih europskih igračica? Katarina Pandža u ekskluzivnom intervjuu za portal Net.hr otkrila je zašto nastupa za Austriju, a ne za Hrvatsku. Zvijezda RK Podravka kazala nam je:

"Meni vam je do 15.-16. godine stvarno bila želja igrati za Hrvatsku. Ipak je to drugačiji filing. Hrvatska je moja domovina, bez obzira što sam se rodila u Beču. Svi moji su iz Hrvatske, svi su u Hrvatskoj, meni kroz vene teče hrvatska krv i naravno da mi je nastupati za selekciju Hrvatske bila želja. Mislim, znamo svi kako je to igrati za Hrvatsku. To je jedna ljubav i emocija. Znam sve hrvatske pjesme i uvijek mi je teško gledati Hrvatsku u rukometu ili nogometu na velikim natjecanjima, ali dogodilo se to što se dogodilo i to je bila takva situacija. Dogodio se splet okolnosti u trenutku. Dakle, prije nisu htjeli, nisu me iz HRS-a zvali da igram za Hrvatsku, tako da sam ostala igrati za Austriju. Imala sam već prvi nastup za seniorsku ekipu sa 17. godina. Naučila sam igrati u Austriji i u tom pogledu ništa nisam imala s Hrvatskom. Tako se jednostavno poklopilo da igram samo za Austriju". Čitav intervju Katarine Pandže čitajte na portalu Net.hr.

Jure Jurić uoči FNC 25

Jure Jurić je uoči spektakularnog FNC 25 eventa naveo kako živi samo i isključivo MMA, kako trenira s elitom i zato ga nitko ne želi u kavezu.

"Ja živim ovaj sport i ujutro i navečer, kuham i živim zdravo cijelo vrijeme, nebitno jesam li u kampu ili ne… Glava mi je cijelo vrijeme u tučnjavi u kavezu". Čitav intervju Jure Jurića čitajte na portalu Net.hr.

Velika analiza troboja u Formuli 1

Formula 1 se u potpunosti zahuhtala i u tijeku je velika borba za naslov prvaka. Kada Lando Norris može postati svjetski prvak? Donosimo jasnu analizu svih mogućih scenarija.

"Matematika je neumoljiva. Ako Norris propusti priliku u sprintu, sve se odlučuje u utrci u Kataru ili velikom finalu u Abu Dhabiju". Čitavu analizu velikog troboja u Formuli 1 čitajte na portalu Net.hr.

I za kraj, ostavili smo nešto posebno. Razgovarali smo s Draženom Antolićem i Davorinom Olivarijem, poznatim novinarima Sportskih novosti, kao i s našom Katarinom Dimitrijević Hrnjkaš, o Vjesnikovom neboderu u kojem je prošlog tjedna buknuo požar i napravio neboderu veliku štetu.

Spomenuti novinari svojedobno su radili u Vjesnikovom neboderu, a Vjesnikov neboder skriva velike tajne:

"Unutra je znao biti toliki dim, kao neki dan ona magla. Vjesnikov neboder bio nam je život." Čitav tekst o Vjesnikovom neboderu čitajte na portalu Net.hr.

