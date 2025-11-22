Ne otvori li oči i riješi pravi problem, Garcia bi mogao 'odletjeti' i prije Božića

Hajduk je nakon sjajnog niza do reprezentativne pauze, zahvaljujući i problemima u momčadi Dinama, čvrsto zauzeo vodeću poziciju na HNL tablici, a onda je stigla reprezentativna stanka.

Stanka koju je trener Gonzalo Garcia djelomično iskoristio i da nagradi igrače kojima je dao slobodne dane, no ispostavilo se kako je sve skupa zapravo 'ubilo' momčad Hajduka, a protivnike vratilo u život. Poput minute odmora u košarci koja ja 'ohladila' Bijele, a Dinamu i Rijeci dala vremena da se saberu.

Stigao je Jadranski derbi na Rujevici koji je završio 5:0 za aktualne prvake, a Hajduk je svojim navijačima priredio rijetko doživljenu sramotu u hrvatskom prvenstvu. Garcia je u najavi utakmice rekao kako je kapetan Marko Livaja spreman, ali nije htio odati hoće li ga i koliko koristiti.

Livaja je utakmicu odgledao s klupe, a strateg Bijelih je na presici otkrio kako ga je htio poslati u igru u drugom poluvremenu, no ovaj je to praktički odbio.

"Pitali smo ga u drugom poluvremenu da se zagrije, rekao je da se ne osjeća dobro i da ga boli trbuh", pojasnio je Garcia.

Španjolski-urugvajski nogometni trener koji je prije mjesec dana napunio 42 godine rekao je još u svojim prvim danima na klupi Hajduka kako momčad ne smije ovisiti o jednom igraču te kako Hajduk mora znati igrati i bez Livaje. Hajduk je u nekim utakmicama izgledao dosta dobro bez svog kapetana, no u raznim lutanjima oko sastava Garcia je zanemario da ovaj Hajduk bez Livaje nema vođu na terenu.

Kad je protiv Osijeka na Poljudu Livaji dao 'garbage time', ikona ovog Hajduka odbila je kapetansku traku koju mu je išao dati Filip Krovinović. Protumačilo se to kao da je Livaja htio pohvaliti Krovinovića i dati mu podršku, no to je već bio veliki znak problema jer kapetanska traka se ipak - ne odbija.

Bijela depresija

Rijeka nije bolja od ovog Hajduka za rezultat 5:0, no problem je u tome što kada stvari krenu loše po Bijele, nitko na terenu nema trgnuti suigrače da ne padnu u 'depresiju'. Nakon nekoliko grešaka Hodaka u obrani, mladić se praktički cijelu utakmicu nije vratio u život, a onaj koji ga je trebao ohrabriti, i sam je napravio nekoliko velikih pogrešaka. Šarlija je praktički poklonio Rijeci 2:0.

Rijeka što god da je 'opalila', ulazilo je. Fruk je bio nevjerojatno raspoložen, tri gola i asistencija su za desetku. No, Garcia će morati shvatiti kako Hajduk s Livajom na klupi sigurno nije jači. Najbolji igrač HNL-a pripada momčadi na terenu. Kapetanu momčadi je mjesto uz svoje suigrače koji su često praktički izgubljeni bez njega.

Bez Livaje, Hajduk će utakmice sve češće završavati kao na Rujevici - s Kalikom na devetki. To je opcija koje nije ništa drugo nego uvreda za bijelu devetku koju su nosili brojni veliki igrači.

Hajduk je bez Livaje bezopasan. Takav je bio čak i protiv očajnog Osijeka na Poljudu. Bijeli su se tada s igračem više mučili dovršiti slabe protivnike. Završilo je na kraju 2:0 i dojam je nekako gurnut pod tepih, no problemi su itekako ostali.

Nakon ove pobjede Rijeka će 'poletjeti' i vrlo brzo se vratiti prema vrhu tablice, a Dinamo će teško ponovno zapasti u onakvu krizu. Upravo je derbi protiv Dinama na Maksimiru 6. prosinca utakmica koja će odrediti sudbinu Gonzala Garcije.

Poniženje na Rujevici će mu vodstvo kluba i navijači nekako i oprostiti, no ponovi li se ovakvo izdanje i težak poraz od Dinama, Garcia će završiti svoju avanturu na Poljudu već prije Božića. Ionako nije bio izbor sportskog direktora Gorana Vučevića, već njegovog prethodnika koji je također neslavno završio.

Ne otvori li oči i ne riješi li situaciju s Livajom u najkraćem mogućem roku, Garcia će potratiti još jednu sezonu u kojoj su navijači Hajduka sanjali o tituli.