Jadranski derbi na Rujevici: Vodeći Hajduk s Livajom na klupi protiv ranjenog aktualnog prvaka

HNL, 14. kolo 0 Rijeka : 0 Hajduk

RIJEKA: Zlomislić - Majstorović, Husić, Radeljić - Oreč, Gojak, Dantas, Vignato, Devetak - Fruk - Adu-Adjei

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Krovinović, Pajaziti, Pukštas - Almena, Šego, Rebić

Rijeka i Hajduk igraju Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a.

- Na riječkom području velike probleme stvara (ne)vrijeme. Puše jaka bura koja je na trenutke olujna, a uz nju pada mješavina kiše i snijega. Vidjet ćemo što će reći sudac i kapetani momčadi koji će sat vremena prije početka utakmice izaći na teren i procijeniti počinje li utakmica na vrijeme ili će se njen početak odgoditi. U najgorem slučaju, moguće je i otkazivanje utakmice za neki drugi termin.

- Stigao je sastav Hajduka. Livaja je na klupi!

NAJAVA

Aktualni prvak traži prekid niza od dva vezana ligaška poraza, a splitska momčad nastavak dobrih rezultata i nove bodove na vrhu ljestvice.

"Čeka nas teška utakmica, Hajduk nije na Rujevici pobijedio tri godine i taj podatak pokazuje kako je teško tamo igrati. Naravno, pokušat ćemo to promijeniti. Idemo u Rijeku kao i u svakoj utakmici, natjecati se i pokušati pobijediti. Na Rujevici je odličan travnjak. S Istrom sam pobijedio u prvenstvu, u kupu smo odigrali dobro, a izgubili. Ja želim da Hajduk igra, dominira", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia u najavi utakmice.

Bijeli uoči ovog dvoboja drže vrh prvenstvene tablice se četiri boda više od drugoplasiranog Dinama. Momčad trenera Garcije osvojila je ukupno 29 bodova u dosadašnjih 13 prvenstvenih utakmica. U posljednjoj odigranoj prije reprezentativne pauze, pobijedila je Osijek s 2:0 na Poljudu, a strijelci za Hajduk u tom susretu bili su Krovinović i Šego.

Rijeka se trenutačno nalazi na osmom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 14 bodova. U posljednjoj utakmici momčad trenera Victora Sancheza s 1:0 je poražena na gostovanju kod Varaždina.

U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj 31. kolovoza na Poljudu, Hajduk i Rijeka odigrali su bez pobjednika, odnosno rezultat je bio 2:2. Oba pogotka za Hajduk postigao je Pukštas, a za Rijeku su zabijali Menalo i Bogojević.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Ante Čuljak iz Zagreba.