Pamić: 'To što rade Boysi moraš cijeniti, a ja ne vidim problem u tome što navijam za Dinamo'

Karlovac se priprema za nogometnu feštu. U srijedu na stadion "Branko Čavlović-Čavlek" stiže Dinamo u sklopu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa (17.00). Domaćin, NK Karlovac 1919, drugoplasirana je momčad drugog ranga natjecanja i momčad koja pod vodstvom Igora Pamića sanja prvoligaške snove. Karlovac će i sam biti oslabljen, jer u zapisniku neće biti Gorana Parackog, Zvonka Pamića, Frana Žilinskog, Mihaela Stipića i Krešimira Kovačevića. U Dinamu pak neće moći računati na mladog Nou Mikića koji igra za hrvatsku u19 reprezentaciju, a trener Plavih Mario Kovačević u kadru neće imati ni Mounsefa Bakrara, te Ismaëla Bennacera koji su igrali za alžirsku reprezentaciju.

Podcast Maksanov korner gledajte na portalu Net.hr.

Uoči utakmice Karlovca i Dinama, Pamić je ugostio ekipu podcasta Net.hr-a "Maksanov korner" i najavio dvoboj protiv kluba za koji i sam navija, ali protiv kojeg želi s Karlovcem, klubom kojeg trenerski vodi, ostvariti što bolji rezultat. Igor Pamić preveliki je profesionalac.

'Rezultat nije bitan, neka dečki vide gdje su'

Iako je poznat kao trener koji u svaku utakmicu ulazi s imperativom pobjede, Igor Pamić spušta loptu na zemlju pred dolazak Dinama u Karlovac. Za njega, utakmica protiv Dinama nije opterećenje, već nagrada i prilika za njegove igrače.

"Dobio sam već par onako pitanja od vaših kolega hoćete li pobijediti Dinamo i to, međutim, znam koga treniram, u kojem smo mi rangu i znam što je Dinamo. Ja sam taj sigurno i tako ću pristupiti utakmici da je pobijedimo. Međutim, isto tako nije to prioritet, nego je prioritet da dečki odigraju za sebe. Onda je najlakše odigrati i pravu utakmicu, rezultat nam nije bitan. Rezultat dođe sam po sebi. Nikako neću opterećivati dečke s rezultatom. Neka istrče, neka osjete taj prvoligaški ambijent, neka vide koja je to razlika i razina. Na kraju će sami vidjeti na kojem su nivou, koliko još moraju raditi da dosegnu taj nivo. Ne govorim o nivou Dinama, nego o prvoligaškom nivou, koji je isto njihov san. Jednostavno, tako će pristupiti utakmici. Smatram da jedino tako možemo odigrati dobru utakmicu", kaže Igor Pamić u podcastu Maksanov korner.

Odgovorno tvrdim, navijači Dinama su osvojili prvenstvo za Dinamo prije dvije godine. Kad je Dinamo bio u krizi i pod pritiskom, oni ga nisu napustili, vukli su ga, niti u jednom trenutku nisu radili pritisak, nije bilo zvižduka nego samo bezrevna podrška i veliko strpljenje. Da su tada napravili pritisak, Dinamo ne bi uspio. To je kao da čovjeku daješ krv kad je bolestan, a ne kad je zdrav. Oni su to dali Dinamu. Jer, kad klubu ne ide, svi bi najradije pljuvali, ali ne i BBB. To što Boysi rade moraš cijeniti. Igor Pamić u Maksanovom korneru.

Pamić smatra da je upravo takav, rasterećen pristup jedini način da njegova momčad odigra dobru utakmicu i pruži dostojan otpor favoriziranom protivniku. Dinamo u Karlovac dolazi u razdoblju slabijih rezultata i uz izostanke više igrača pozvanih u reprezentacije, što je otvorilo pitanje može li karlovačka momčad dodatno zakomplicirati posao Plavima.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Odanost Dinamu i veliko priznanje Boysima

Poznato je da je Pamić nosio dres Dinama, a nikada nije skrivao svoju privrženost plavoj boji. Na pitanje o navijačima, posebno je istaknuo ulogu Bad Blue Boysa, pripisujući im goleme zasluge za jedan od nedavnih naslova prvaka.

Pamić nikada nije skrivao poštovanje prema navijačima, a posebno prema Bad Blue Boysima. Smatra da je upravo njihova uloga bila presudna u jednoj od najtežih Dinamovih sezona. Govori kako su Boysi napravili zaokret kakav nije viđen na hrvatskoj navijačkoj sceni.

"Odgovorno tvrdim, navijači Dinama su osvojili prvenstvo za Dinamo prije dvije godine. Kad je Dinamo bio u krizi i pod pritiskom, oni ga nisu napustili, vukli su ga, niti u jednom trenutku nisu radili pritisak, nije bilo zvižduka nego samo bezrevna podrška i veliko strpljenje. Da su tada napravili pritisak, Dinamo ne bi uspio. To je kao da čovjeku daješ krv kad je bolestan, a ne kad je zdrav. Oni su to dali Dinamu. Jer, kad klubu ne ide, svi bi najradije pljuvali, ali ne i BBB. To što Boysi rade moraš cijeniti, moraš cijeniti tu emociju, tugu, ljubav, trošak, to što posuđuju novce za gostovanja, Kako to možemo cijeniti? Da smo pošteni, ispravni prema njima i da dajemo 100% na terenu, a sad rezultat. Nekad je, nekad nije", slikovito je objasnio, ističući kako se nogomet igra zbog navijača jer bez njih 'fali duša."

Izravnost

Svoju naklonost Dinamu ne smatra problematičnom, čak ni u kontekstu nadolazeće utakmice. To je, kaže, stvar principa i podrške hrvatskom nogometu.

"Ako Hajduk igra protiv nekog u Europi, ja hoću da Hajduk prođe. Pa to je dobro za hrvatski nogomet. Ne razumijem kako se možeš veseliti drugačije. Normalno, kad igraju Dinamo i Hajduk, ja navijam za Dinamo. Ne vidim u čemu je tu problem", zaključio je Pamić, potvrđujući da će u srijedu njegove emocije biti isključivo na strani kluba koji vodi. Karlovac čeka spektakl, a njihov trener, čini se, spremniji je no ikad.