Zločesto je to što rade Daliću: 'Nemaju drugog posla nego liječe svoje frustracije i probleme'

Uoči posljednje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., u kojoj Vatreni u ponedjeljak od 20.45 gostuju u Podgorici protiv Crne Gore, Net.hr donosi ekskluzivan dio najnovije epizode podcasta Maksanov korner. Gost je bivši hrvatski nogometaš i reprezentativac Ćirine generacije, danas trener NK Karlovac 1919 Igor Pamić, koji u više od pedeset minuta razgovora po prvi put otvoreno govori o detaljima iz privatnog života, karijere i vremenu provedenom u nogometu.

Pamić nahvalio Dalića

Jedna od tema na koju se posebno osvrnuo bio je Zlatko Dalić, najuspješniji izbornik u povijesti Hrvatske. Pamić je iskoristio priliku da pohvali Dalića, ali i jasno progovori o valovima kritika koje se pojavljuju na društvenim mrežama svaki put kada hrvatska reprezentacija ne ispuni očekivanja dijela navijača ili kad im se nešto ne svidi, tipa odabir igrača za utakmicu itd. Podsjetimo, Hrvatska je u mandatu Zlatka Dalića osvojila srebro na SP-u 2018., broncu na SP-u 2022 u Katru, bila je finalist Lige nacija, te tri puta izborila veliko natjecanje iz tri pokušaja.

Ako mene kritizira 20 ljudi, a ovih 3 milijuna i 800 tisuća šuti, znači da sam u velikoj prednosti. Nemojte zaboraviti da većina ljudi koji su na tim društvenim mrežama valjda nemaju nekog drugog posla u životu. Igor Pamić u Maksanovom korneru.

Stoga, je li normalno da postoje kritičari prema radu čovjeka koji je hrvatskom nogometu donio puno uspjeha i koji je sve to ostvario?

Poznat po svom izravnom stilu bez "celofana", Igor Pamić otvoreno govori o fenomenu konstantnih i neutemelejnih kritika na račun izbornika Zlatka Dalića. Pamić nudi oštru analizu mentaliteta onih koji, unatoč povijesnim uspjesima, pronalaze razloge za nezadovoljstvo, te iznio svoja očekivanja od Vatrenih na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

'Kritičari s društvenih mreža liječe svoje probleme'

Pamić ima jasan i beskompromisan stav.

"Nemojte se naljutiti, ali nije svatko pametan. Ja ne čitam društvene mreže", započinje Pamić, odmah dajući do znanja kako gleda na izvor većine kritika.

"Ako mene kritizira 20 ljudi, a ovih 3 milijuna i 800 tisuća šuti, znači da sam u velikoj prednosti. Nemojte zaboraviti da većina ljudi koji su na tim društvenim mrežama valjda nemaju nekog drugog posla u životu."

Prema njegovom mišljenju, takvi komentari nisu odraz stručne analize, već osobnih frustracija.

"Činjenica je takva da ja te ljude s društvenih mreža doživljavam kao nekoga tko se ispuše i svoje probleme iskali na drugome, jer ne mogu to drugačije prokomentirati", zaključio je Pamić.

'Priznanje se Daliću mora odati'

Ono što Pamića posebno smeta jest izostanak poštovanja prema postignućima koja će, kako tvrdi, teško tko ikada dostići. Smatra da osobne simpatije ne bi smjele imati nikakav utjecaj na vrednovanje sportskog uspjeha.

Nemojte se naljutiti, ali nije svatko pametan. Ja ne čitam društvene mreže.

"Nikad nitko neće dostići, vjerujte mi, ono što je on postigao. Imam pravo tako razmišljati", odlučno je rekao Pamić. "I da ti je najmrskiji, da ti je najomraženiji čovjek, što se sportskog aspekta tiče, moraš mu odati priznanje i moraš mu reći: 'Hvala ti!' Ako uopće voliš Hrvatsku, ako uopće voliš nogomet i hrvatsku reprezentaciju."

Podsjetio je na rezultate koji govore sami za sebe.

"Kad netko bude drugi na svijetu, kad netko bude treći na svijetu, kad netko ode na svako veliko prvenstvo... Što bismo mi sad trebali? Biti prvaci svijeta svaki put? Moraš mu odati priznanje", poručio je trener Karlovca.

'Ovo što mi radimo nije normalno'

Gledajući prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine, Pamić ne stavlja pritisak rezultata u prvi plan. Njegova su očekivanja usmjerena na pristup i borbenost koji su postali zaštitni znak Vatrenih.

"Pa da sve izgube, dečki... Ja znam da ćemo mi biti opet konkurentni. Znam da će svaki, od izbornika i stručnog stožera do svakog igrača, dati svoj maksimum. Pa gledajte, tamo igraš s najboljim reprezentacijama svijeta, svašta je moguće", realan je Pamić.

Za njega, uspjeh nogometne reprezentacije nadilazi pobjede i poraze. On ga vidi kao jedan od najsvjetlijih trenutaka moderne hrvatske povijesti.

"Ovo što mi radimo nije normalno! Ja očekujem samo Hrvatsku u svom izdanju, koja je u stanju svakoga pobijediti, što je i dokazala. Očekujem da budemo ponosni na te ljude koji su nas puno puta usrećili, jer je hrvatska reprezentacija nešto najljepše što se u Hrvatskoj desilo od njezine samostalnosti", zaključio je Igor Pamić u emotivnom tonu.

