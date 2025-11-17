Vatreni na vrućem gostovanju u Crnoj Gori! Evo gdje i kada gledati utakmicu

Hrvatska će u ponedjeljak, 17. studenoga, s početkom u 20:45, zaključiti uspješne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. gostovanjem kod Crne Gore u Podgorici. Utakmicu možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO od 20.45.

Bit će to prvi nastup Vatrenih u Podgorici i ujedno posljednja provjera prije prosinačkog ždrijeba. Iako je plasman već osiguran, važni su bodovi za FIFA-inu ljestvicu, a i prestiž uvijek igra ulogu protiv susjeda. Očekuje se mirna navijačka atmosfera, posebno nakon lijepog gesta crnogorskih navijača u Zagrebu.

Izbornik Zlatko Dalić mogao bi isprobati svježije opcije i dati minutažu igračima iz drugog plana u završnici ovih kvalifikacija.

Utakmicu Crna Gora - Hrvatska u ponedjeljak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

