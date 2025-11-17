FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Sretno naši /

Vatreni na vrućem gostovanju u Crnoj Gori! Evo gdje i kada gledati utakmicu

Vatreni na vrućem gostovanju u Crnoj Gori! Evo gdje i kada gledati utakmicu
×
Foto: Stringer/afp/profimedia

Bit će to prvi nastup Vatrenih u Podgorici

17.11.2025.
7:23
Sportski.net
Stringer/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska će u ponedjeljak, 17. studenoga, s početkom u 20:45, zaključiti uspješne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. gostovanjem kod Crne Gore u Podgorici. Utakmicu možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO od 20.45. 

Bit će to prvi nastup Vatrenih u Podgorici i ujedno posljednja provjera prije prosinačkog ždrijeba. Iako je plasman već osiguran, važni su bodovi za FIFA-inu ljestvicu, a i prestiž uvijek igra ulogu protiv susjeda. Očekuje se mirna navijačka atmosfera, posebno nakon lijepog gesta crnogorskih navijača u Zagrebu.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Izbornik Zlatko Dalić mogao bi isprobati svježije opcije i dati minutažu igračima iz drugog plana u završnici ovih kvalifikacija.

Utakmicu Crna Gora - Hrvatska u ponedjeljak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlazak na Svjetsko prvenstvo i navijanje za Hrvatsku je putovanje života

VatreniCrna GoraGdje Gledati
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Sretno naši /
Vatreni na vrućem gostovanju u Crnoj Gori! Evo gdje i kada gledati utakmicu