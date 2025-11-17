Napadnuti hrvatski navijač u Crnoj Gori: 'Ne osuđujemo Crnogorce'. Oglasio se i HNS

Napadnuti hrvatski navijači u Crnoj Gori dali su izjave u cetinjskoj policiji te će nastaviti put prema Podgorici gdje Vatreni danas igraju posljednju kvalifikaciju utakmicu za Svjetsko prvenstvo. Iako nisu htjeli govoriti pred kamerom, jedan od njih je progovorio za Radio Cetinje kazavši da je to izoliran incident.

"Ne osuđujemo Crnogorce kao narod, napali su nas s kapuljačama na glavama. Takvih incidenata ima i kod nas", kratko je rekao jedan od hrvatskih navijača Radiju Cetinje i dodao kako vole i poštuju Crnu Gore. To ih, kaže, neće spriječiti da otputuju za Podgoricu kako bi bodrili Hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

U nedjelju navečer crnogorski mediji izvijestili su o napadu na skupinu navijača hrvatske nogometne reprezentacije između Budve i Cetinja, a incident je potvrdio i Hrvatski nogometni savez za 24 sata, iz kojeg navode da nitko nasreću nije ozlijeđen.

Osude napada

"Imamo informacije o napadu na kombi s hrvatskim navijačima između Budve i Cetinja, u kojem je oštećeno njihovo vozilo, ali su svi navijači neozlijeđeni. U kontaktu smo s crnogorskom policijom koja aktivno radi na ovom slučaju. Vjerujemo da se radi o izoliranom incidentu i da će domaćini učiniti sve da se hrvatski navijači osjećaju sigurno i ugodno u Crnoj Gori", poručili su iz saveza.

Napad je osudio gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković koji je pozvao nadležne institucije da hitno identificiraju napadače i najoštrije ih sankcioniraju, prenosi crnogorska Pobjeda.

Đurašković poručuje da "oni koji čine sve da naruše prijateljske odnose s Hrvatskom i građanima Hrvatske neće uspjeti u toj namjeri što god učinili" te pozvao na zaustavljanje spirale mržnje.

Napadnuti navijači putovali su na utakmicu Vatrenih s Crnom Gorom u zadnjem kolu kvalifikacija za Mundijal koja se igra u ponedjeljak u Podgorici.

Prema prvotnim informacijama, navijači su prijavili da im je nepoznata grupa prepriječila put te šipkama razbila stakla i retrovizore na vozilima.

Ispred policijske postaje u Cetinju viđen je kombi splitskih registracija s razbijenim staklima i drugim oštećenjima.

