Bivši Vatreni otkrio tajnu velikog hrvatskog preokreta u Podgorici i istaknuo jedno ime

Jurica Vranješ, bivši hrvatski nogometni reprezentativac koji je za Vatrene upisao 26 nastupa, za Net.hr komentira dramatičan preokret Hrvatske protiv Crne Gore u Podgorici (3-2 pobjeda Vatrenih), u posljednjoj kvalifikacijskoj utakmici za Svjetsko prvenstvo 2026. Na svom prvom gostovanju u Crnoj Gori, Hrvatska je iz minus dva stigla do velike pobjede i time potvrdila najuspješnije kvalifikacije u povijesti.

'Crnogorci su bili nabrijani'

Utakmica u ponedjeljak navečer je bila i svojevrsna audicija za Mundijal. Neki su se Dalićevi igrači tom izvedbom vjerojatno udaljili od rostera, dok su mu se drugi snažno nametnuli. Izbornik je ostao dosljedan najavi da više neće igrati s trojicom u zadnjoj liniji pa su se Vatreni protiv Crne Gore vratili na “tvorničke postavke”, s četvoricom otraga. O svemu tome, ali i o karakteru ove generacije, razgovarali smo s Juricom Vranješom, nogometnim agentom.

Foto: Nel Pavletic/pixsell

"Loše smo ušli u utakmici, što se odmah vidjelo jer smo dobili bez veze gol odmah na početku, nakon greške Duje Ćaleta Cara za 1-0. Na kraju, bili smo bolji, ali golove koje smo dobili bez veze smo primili. Opet je pogriješio Duje Ćaleta Car, ali osim te dvije greške, Duje je odigrao jako dobru utakmicu. To je nogomet, greške se događaju, ali Duje Ćaleta Car sve je to ispravio u nastavku susreta. Sve druge duele je dobio. To je takva utakmica. Tko i malo prati nogomet, neću reći da su naši igrači povukli ručnu, to su ipak preveliki profesionalci, nego se od početka osjetilo stanje kakvo trenutno i je. Da se Hrvatska kvalificirala na SP, da je to bila utakmica, onako, da je treba odraditi, ali na nekom dobrom nivou, a s druge strane, Crnoj Gori je došla jedna svjetska reprezentacija, što je trenutno Hrvatska. Da se dokažu. Pogotovo napadač iz Atalante, Bulatović i poslije Adžić, njima je to bilo top topova, a nama je utakmica bila odrađivanje. Nama utakmica ništa nije značila, njima je, bili su nabrijani, htjeli su pobijediti moćnu Hrvatsku. I što ti se dogodi? Splet nesretnih okolnosti, malo lošiji ulaz u utakmicu i gubili smo u 17. minuti već 2-0", priča u uvodu Jurica Vranješ.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Međutim, Hrvatska je čudesno okrenula...

'Velike reprezentacije se vraćaju unazad'

"Da, velike reprezentacije se vraćaju nazad u utakmicu, pokazuju karakter. Nije to lako, ali evo, vratili smo se i dobili. I da je ostalo 2-2, ne bi bilo nezasluženo, ali eto, bolje je ovako. Hrvatska je imala želju pobijediti u Crnoj Gori".

Nikola Vlašić je iz tranzicije, polukontre, sa 16 metara pogodio strašan gol za 3-2. Bio mu je to drugi uzastopni gol za Hrvatsku, nakon pogotka Farskim otocima za 3-1 na asistenciju Ivana Perišića, koji je protiv Crne Gore zabio gol iz penala za smanjenje zaostatka 2-1. Vlašić se probudio što se tiče reprezentacije i to je jako dobro.

"Odličan gol. Nikola Vlašić je uvijek bio odličan igrač, malo su ga nekad znale izbaciti ozlijede. Izbornik Dalić ga je uvijek zvao jer zna što ima u njemu, čak i kad nije bio u formi i kad nije igrao u nekom klubu. Dalić ga je uvijek zvao, vjerovao mu. Nikola Vlašić je taj igrač koji je kod nas 12 ili 13 koji će ući i koji će uvijek nešto napraviti. Iako od početka dobije šansu, može dobro odigrati kao što je odigrao protiv Crne Gore. Međutim, po meni, s naše strane igrač utakmice je bio Mario Pašalić. On je bio sjajan, mislim nema zamjene za Modrića, ali Mario ga je ovog puta adekvatno zamijenio. Vidjelo se da kad Luka uđe, vidi se da lopta ide sigurnije, da je to druga razina, ali ovog puta Mario Pašalić je u sredini mijenjao Luku i odradio posao za pet plus. Bio je pravovremen, čuvao je loptu, dodavao je točne paseve prema naprijed. Imali smo situaciju u prvom dijelu da smo gubili 2-0, uz svu kontrolu što smo imali, ali nije nas išlo."

Po meni, s naše strane igrač utakmice je bio Mario Pašalić. On je bio sjajan, mislim nema zamjene za Modrića, ali Mario ga je ovog puta adekvatno zamijenio. Vidjelo se da kad Luka uđe, vidi se da lopta ide sigurnije, da je to druga razina, ali ovog puta Mario Pašalić je u sredini mijenjao Luku i odradio posao za pet plus. Bio je pravovremen, čuvao je loptu, dodavao je točne paseve prema naprijed. Jurica Vranješ za Net.hr.

'Livaković je iskusan i dobar'

Minutu prije prvog gola za 1-0 Crne Gore Matanović je imao čistu šansu, ali nije zabio. Da je zabio, bilo bi drugačije...

"Da, ali onda nakon toga uslijedila je odmah kontra i dobijemo gol. To je nogomet. Ako ne zabiješ, dobiješ, nema tu..."

Dominik Livaković je isto bio sjajan. Skinuo je nekoliko zicera, u 92. minuti bravurozno je obranio šut igrača Partizana Milanu Vukotiću, koji je imao šansu sa nekih 5 metara.

"Dominik Livaković je iskusan golman. Nema on 20. godina pa da mora braniti, pa da onda imamo neki problem jer ne brani u Gironi. On je u 31. godini, odličan je golman, zna posao, on je golman koji je već godinama na jednom jako dobrom nivou. U Fenerbahčeu je isto igrao dok Mourinho nije promijenio golmana. Ne treba Livakoviću puno da uđe u formu i mislim da u ovim godinama u kojima je on, da s njim problema nema. Naravno da je bitno da brani, ali kod Livija se to ne vidi. Nije on da mjesecima ne brani, pa da je u problemu jer je ispao iz forme. Dominik Livaković je dobar, izbornik mu vjeruje, Livaković zna da je neprikosnoven broj 1, on čuva suigrače, suigrači čuvaju njega. Obostrano si čuvaju leđa. Svi znaju kako Livaković reagira. Što se tiče Livakovića, branio on u Gironi ili negdje drugdje, nema baš puno veze".

'Svi bi na SP-u htjeli izbjeći Hrvatsku'

Hrvatska nije uspjela izboriti prvi pot za SP, iako postoji mala šansa još uvijek za to. Slovačka je stradala u Njemačkoj 6-0. Koga bi htjeli od velikana na SP-u i što očekujete od Hrvatske na SP-u?

"Sad jesi u prvoj, drugoj, pa čak i u trećoj jakosnoj skupini, nema tu neke prevelike razlike. Na SP-u ili EP-u uvijek moraš dobiti jednu vrhunsku reprezentaciju, ali i Hrvatska je vrhunska i vjerujte mi, svi bi nas htjeli izbjeći. Više nego neke druge reprezentacije. Hrvatska spada u prvu jakosnu skupinu, bez obzira što nam se drugi rezultati nisu poklopili. Kad je ždrijeb već tako odredio, neće mi reprezentacijama iz prve jakosne skupine biti lako. Neke posebne želje nemam. To je SP, sad će biti više reprezentacija, utakmica, bit će kao nekad, kad je bila velika razlika u kvaliteti. Tipa, dvije TOP reprezentacije i onda dvije koje su slabije i protiv kojih su već unaprijed upisani bodovi. Ako već moram birati jednu reprezentaciju s kojom bi htio da Hrvatska igra u grupi, onda neka to bude netko od Južnoamerikanaca ili čak Njemačkom, od europskih momčadi. Ok, naravno da ćemo i mi drugima biti veliki problem, ali volio bih od velikih da dobijemo Njemačku. Francuska je prejaka, ali nema lakih. Ako budemo svi zdravi, ako Luka bude na TOP nivou, a bit će, nema razloga da ne bude, ako Ivan Perišić bude na nivou, Kovačić će se vratiti, imat ćemo što reći na SP-u", zaključio je Jurica Vranješ.

POGLEDAJTE VIDEO: Jurica Vranješ otvoreno nam je rekao: 'Svaka čast Hajduku i Dinamu, ali Brekalo je napravio dva koraka unazad povratkom u HNL'