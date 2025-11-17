Dalić najavio da će biti borbe za 26 mjesta za SP, Moro pozvao sve da upale svijeću

Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama u povijesti, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon što su "Vatreni" preokretom u Podgorici pobijedili Crnu Goru sa 3-2 i potvrdili prvo mjesto u skupini.

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 3-2 u Podgorici potvrdila plasman na Svjetsko prvensto 2026. godine, ali i zaključila najuspješnije kvalifikacije u povijesti "Vatrenih". Hrvatska je "projurila" kroz skupinu sa sedam pobjeda i jednim remijem, što je 91.6 posto osvojenih bodova.

"Čestitam dečkima na najboljim kvalifikacijama u povijesti. Dobili smo utakmicu 3-2 nakon što smo loše krenuli. Ne bi rekao da smo u prvom poluvremenu igrali loše, bilo je tu puno dobrih stvari, ali dvije greške su nas koštale dva gola," kazao je Dalić za Novu TV.

"Znali smo da će Crna Gora krenuti agresivno i borbeno. Bili su jako dobri, napravili su nam puno problema, a tih 0-2 je bio rezultat naših grešaka. No, vratili smo se u utakmicu, bili smo na kraju bolji i zasluženo smo pobijedili," dodao je.

Premda je Hrvatska i prije ove utakmice osigurala SP, Dalić je kazao kako je svaka utakmica bitna.

"Namučili smo se, borili smo se, dali smo priliku igračima koji su manje igrali."

Naglasio je kako je hrvatska reprezetacija u prvih sedam utakmica primila samo dva gola, kao i u prvih 17 minuta ogleda u Podgorici.

'Nemam želja za ždrijeb'

"Do ove utakmice imali smo granitnu obranu, primili smo samo dva gola. Danas je bilo dosta kikseva i grešaka. Moramo biti još ofanzivniji, zabiti više golova, biti kompaktniji. Do SP-a ima još sedam mjeseci. Na nama je da tražimo igrače, imamo vremena i siguran sam kako ćemo izabrati najbolje. Na dečkima je da se izbore. Bit će još dosta borbe za tih 26 mjesta."

Hrvatskoj sada slijedi ždrijeb početkom prosinca.

"Nemam nikakvih želja, vidjet ćemo koga ćemo dobiti. Ono što je najvažnije, moramo u skupini biti među prve dvije ekipa kako bi prošli dalje," poručio je Dalić.

Strijelac odlučujućeg gola bio je Nikola Vlašić. Bio je to njegov deseti gol u 60. nastupu u hrvatskom dresu.

"Ovo je velika pobjeda nakon što smo gubili 2-0. Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu što se tiče tehničko i taktičkog dijela te zasluženo pobijedili. Mislim da smo dobro igrali i u prvom poluvremenu, ali možda smo se malo previše htjeli "ušetati" u gol," kazao je Vlašić.

Bio je to njegov drugi uzastopni gol u hrvatskom dresu nakon što je zabio i Farskim Otocima.

'Sjetimo se majki koje su izgubile sinove'

"Dobro se osjećam, u klubu igram standardno. Hvala izborniku na povjerenju, čast je biti dio reprezentacije. Bilo je trenutaka kada nije bilo najbolje. Ne znam kada sam bio zadnji put, možda prije godinu dana. Sada sam se vratio, želim ostati i biti među ovim igračima da zajedno napravio još više uspjeha," dodao je.

Hrvatsku sada čeka ždrijeb skupina Svjetskog prvenstva koji će biti 5. prosinca u Washingtonu.

"Nema posebnih željam najvažnije je da su svi igrači zdravi i da izbornik ima slatke brige," zaključio je veznjak Torina.

Nikola Moro je istaknuo kako je sretan što su kvalifikacije završene pobjedom.

"Ova utakmica je isto bila dokazivanje. Zadovoljan sam što sam dio ovoga svega, to mi puno znači. Nitko nije sretniji od mene kada upišem nastup ili igram od prve minute," kazao je veznjak Bologne.

Moro je na kraju imao jednu poruku.

"Pozivam sve da upale svijeću za 18.11. za Vukovar, da se sjetimo svih onih koji su dali život i da se sjetimo svih majki koje su izgubile sinove u Vukovaru," kazao je.

