NIZOZEMCI SIGURNI /

Preokret je bio uzaludan: Nijemci zabili šest komada i bacili hrvatske navijače u očaj

Preokret je bio uzaludan: Nijemci zabili šest komada i bacili hrvatske navijače u očaj
Foto: Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia

U drugom poluvremenu su Nijemci malo popustili pritisak, ali su postigli još dva pogotka nakon vrlo lijepih akcija

17.11.2025.
23:19
HinaSportski.net
Maximilian Koch/imago Sportfotodienst/profimedia
Njemačka nogometna reprezentacija elegantno je po 19. put zaredom, a ukupno po 21. put izborila plasman na Svjetsko prvenstvo pobijedivši u utakmici za prvo mjesto u skupini A reprezentaciju Slovačke sa 6-0 (4-0).  

Neizvjesnost je, ako je uopće postojala, na Red Bull Areni u Leipzigu raspršena nakon pola sata igre. Tada je momčad Juliana Nagelsmanna već imala dva pogotka prednosti, a do nje je došla golovima Nicka Woltemadea (18) i Sergea Gnabryja (29). Do kraja prvog poluvremena Slovaci su još dvaput popustili pod njemačkim pritiskom, a oba puta je mrežu zatresao Leroy Sane (36, 41).

U drugom poluvremenu su Nijemci malo popustili pritisak, ali su postigli još dva pogotka nakon vrlo lijepih akcija. Za 5-0 je strijelac bio Ridle Baku (67), a za konačnih 6-0 je mrežu pogodio Assan Ouedraogo (79).

Slovacima ostaje lijepo sjećanje na pobjedu protiv "Elfa" u Bratislavi i mogućnost da se do Svjetskog prvenstva probiju kroz dodatne kvalifikacije.

Sve o Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr.

Njemačka je ovom pobjedom osigurala prvi pot u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo što znači da će Hrvatska biti u drugoj jakosnoj skupini osim ako se dogodi čudo i Belgija izgubi od Lihtenštajna.

 

 

Nizozemska je postala 34. reprezentacija koja je potvrdila nastup na SP-u, a to je učinila pobijedivši u Amsterdamu Litvu s 4-0. Tijani Reijnders (16) je bio jedini stijelac u prvom poluvremenu, a onda su Nizozemci od 58. do 62. minute postigli još tri gola. Cody Gakpo (58) je realizirao kazneni udarac, a iz igre su mrežu zatresli Xavi Simons (60) i Donyell Malen (62).

I Poljska je slavila na Malti, ali će u dodatnim kvalifikacijama tražiti put do Svjetskog prvenstva. Poljaci su poveli u 32. minuti golom Roberta Lewandowskog, ali je samo četiri minute poslije Irvin Cardona izjednačio. Poljska je opet povela u 59. minuti, a strijelac je bio Pawel Wszolek. I opet su Maltežani uspjeli izjednačiti u 68. minuti, a realizator kaznenog udarca bio je Teddy Teuma. Piotr Zielinski (85) se pobrinuo da Poljaci pobjedom završe nastup u kvalifikacijama.

Igor Pajač je predvodio hrvatsku sudačku ekipu na ovoj utakmici, a podijelio je po dva žuta kartona na obje strane i dosudio kazneni udarac na intervenciju iz VAR sobe u kojoj su bili Ivan Bebek i Fran Jović.

