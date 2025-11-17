Navijači izdvojili neupitnog heroja pobjede u Podgorici: 'Opet si nas spasio!'

Hrvatska je u Podgorici svladala Crnu Goru 3:2 u posljednjoj utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su bez poraza završila skupinu u svojim najboljim kvalifikacijama ikad te tako potvrdili plasman na SP koji su osigurali i prije ove utakmice.

Reakcije navijača očekivano su pozitivne, a osim Dominika Livakovića kojeg slave zbog velike obrane u završnici utakmice, pohvale je dobio i vječno osopravani Nikola Vlašić koji je zabio taj treći gol za pobjedu.

"Vidi se iz neba kako je ulazak Modrića riješio utakmicu", "Igra se potpuno mijenja kada Luka igra", "Očekivano, nažalost zabrinjava pristup pojedinih igrača koji nose hrvatski dres", "Livi opet si nas spasio lipi naš dobri Livi", "Tako mi je drago i zbog Vlašića, vječno osporavanog", "Gol se može zabiti i izvan 16m, jel da? A ona obrana Livija na kraju", "I na strani i kod kuće, Livi brani nemoguće", "Što je ovaj Livi skinuo mogo bi još 100 puta to pogledati", "Vlašić igrač utakmice. Odličan večeras istaknuo bih ga. Pobjeda je tu međutim neki igrači nisu zaslužili ni do Podgorice, a kamoli na Svjetsko Prventsvo", "Tako je Niksiii kralju!", "Jakić i Vlašić jedini pokazali da imaju zasluženo mjesto u repki, ostali slabo loše, obrana katastrofa. Musi još pružiti šansu, Livaković nezamjenjiv broj 1 golman", samo su neki od brojnih komentara navijača.