Hrvatska protiv Crne Gore želi ispisati povijest: U igri je i nešto o čemu Dalić ne govori

Posljednja kvalifikacijska utakmica Vatrenih za SP 0 Crna Gora : 0 Hrvatska

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 u Podgorici zaključuje kvalifikacije za SP. Rezultatski, ova utakmica Vatrenima ne znači puno. Plasman je već osiguran, ali je važna zbog borbe za status nositelja u ždrijebu, te mogućnosti da ostvare najuvjerljiviji učinak u povijesti u jednom kvalifikacijskom ciklusu. Zlatku Daliću i reprezentativcima prva jakosna skupina nije primarna i najbitnija stvar, zato Zlatko Dalić o prvoj jakosnoj skupini niti ne govori.

Evo što treba da bi završili u prvom potu za SP

Najbitnije je to da su se plasirali na sedmo SP za Hrvatsku. Međutim, naravno da nije isto biti u prvoj ili drugoj jakosnoj skupini, a za prvu jakosnu skupini, osim pobjede Hrvatske nad Crnom Gorom, treba i pobjeda Slovačke u Njemačkoj protiv moćnog Elfa.

Ako Njemačka u izravnom dvoboju za prvo mjesto svlada Slovačku i potvrdi plasman na Svjetsko prvenstvo, osigurat će mjesto u prvom potu. Ako se takav scenarij ne ostvari što je realno, Hrvatska će završiti u drugom potu. To znači da na Svjetskom prvenstvu neće moći igrati protiv Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Senegala, Japana, Irana, Južne Koreje i Ekvadora. Tom društvu trebale bi se pridružiti i reprezentacije Švicarske i Danske ako izbore plasman na SP, kao i pobjednik dodatnih kvalifikacija u kojima će igrati Italija ili Njemačka, ovisno o tome koja od te dvije reprezentacije ne uđe u prvi pot.

U prvoj bi smo izbjegli velikane poput Argentine, Francuske, Engleske i Portugala i Brazila, koji su već osigurali plasman na turnir. Sljedeća je na redu Nizozemska koja je gotovo sigurna, te ju samo znanstvena fantastika može izbaciti sa SP-a.

Uz Portugal će i Belgija također će biti u prvom potu ako izbore plasman, a imaju ogromne šanse za to. Treba imati na umu da ni u jednoj skupini ne smije biti više od dvije europske reprezentacije.

Nitko poput Vatrenih

U proteklih 31 godinu Hrvatska je postala daleko najuspješnija reprezentacija nastala nakon raspada bivše države. U razdoblju od 24 godine (1998. – 2022.) različite generacije Vatrenih osvojile su čak tri svjetske medalje – jedno srebro i dvije bronce – i podigle ljestvicu na razinu koju je susjedima teško dostići. Nije riječ samo o medaljama i uspjehu u Ligi nacija, nego i o impresivnom nizu izborenih velikih natjecanja. Od osamostaljenja Hrvatska je lovila plasman na 16 turnira, a uspjela je na čak 14 – po sedam svjetskih prvenstava i Europskih prvenstava.

U trećem potu sigurno će biti Australija, Egipat, Alžir, Paragvaj i Obala Bjelokosti. U četvrtom su zasad Novi Zeland, Gana, Zelenortski Otoci, Jordan, Južna Afrika i Saudijska Arabija, a trenutno su im ondje pridruženi Tunis, Katar i Uzbekistan. Međutim, to se još može promijeniti, jer raspored ovisi o ostalim rezultatima i sudionicima.

Bitno za naglasiti kako Vatreni žele slaviti u Podgorici protiv Crne Gore i zbog toga što se u utorak u Domovini obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Domovinski rat, vjera, nacija, zastava, branitelji, navijači, sve je to bitno Daliću i Vatrenima i zbog navedenog žele na prvom gostovanju u Podgorici protiv Crne Gore uzeti pobjedu...

Posljednji SP bez Hrvatske odigran je prije 15 godina, a posljednji Euro bez Vatrenih prije 25 godina. U takvom kontekstu i prvo gostovanje u Crnoj Gori nosi očekivanje igre dostojne velikog ugleda reprezentacije.

