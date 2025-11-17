FREEMAIL
Idemooo /

Dalićevi ratnici moraju pobijediti ako žele u prvu jakosnu skupinu! Ovo je vjerojatni sastav

Dalićevi ratnici moraju pobijediti ako žele u prvu jakosnu skupinu! Ovo je vjerojatni sastav
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Crna Gora dolazi s novim izbornikom Mirkom Vučinićem

17.11.2025.
10:58
Sportski.net
Stefan Ivanovic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija po prvi put gostuje u Crnoj Gori, gdje će u ponedjeljak u 20:45 odigrati utakmicu kvalifikacija za SP 2026. u Podgorici, uz prijenos na Novoj TV od 20:45. Crnogorski mediji već odaju poštovanje Vatrenima, posebno Luki Modriću, koji će protiv Crne Gore utakmicu započeti s klupe i vjerojatno ući u završnici.

Izbornik Zlatko Dalić planira osvježiti momčad s nekoliko novih igrača, uz potvrdu Livakovića na vratima i Modrića na klupi. Moguće su promjene u obrani i sredini terena, a priliku bi mogli dobiti i Ivanović, Matanović, Oršić, Ćaleta-Car, Jakić, Moro i Vlašić pa bi tako ovo mogao biti sastav Hrvatske: Livaković, Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Stanišić, Vlašić, Moro, Sučić, Ivanović, Oršić; Matanović.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Crna Gora dolazi s novim izbornikom Mirkom Vučinićem i rasterećeno, s ciljem potvrde pobjede u posljednjem gostovanju protiv Gibraltara i pokušajem da pruži dobar nastup pred domaćom publikom. Hrvatska, čak i s izmjenama u sastavu, očekuje se da potvrdi svoju kvalitetu u skupini i pruži priliku igračima koji žele izboriti mjesto na SP-u.

Utakmicu Crna Gora - Hrvatska u ponedjeljak od 20.45 u tekstualnom prijenosu možete pratiti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: U regiji mnogi slave, osim Srba i Slovenaca

