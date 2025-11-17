Ovako uspješne kvalifikacije nismo imali nikada! Brojke su stvarno fenomenalne

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 3-2 u Podgorici potvrdila plasman na Svjetsko prvensto 2026. godine, ali i zaključila najuspješnije kvalifikacije u povijesti "Vatrenih".

Hrvatska je "projurila" kroz skupinu sa sedam pobjeda i jednim remijem, što je 91.6 posto osvojenih bodova.

Dosadašnji rekord je stajao iz ciklusa za EURO 2008. godine kad je ekipa predvođena izbornikom Slavenom Bilićem osvojila 80.5 posto bodova. Tada se igralo 12 susreta, a "Vatreni" su ostvarili devet pobjeda, dva remija i jedan porazu u Skoplju od Sjeverne Makedonije u trenutku kada smo već znali da putujemo na EP.

Treći put bez poraza, nadamo se, ovaj put s uspješnijim prvenstvom

Hrvatska je u ovim kvalifikacijama kroz skupinu prošla i bez poraza. Bio je to treći put da reprezentacija prošla kroz kvalifikacije za neki World Cup bez poraza, dok za EURO niti jednom u tome nije uspjela.

Prvi put "Vatreni" su kroz skupinu prošli bez poraza na putu do SP-a 2002. u Japanu i Koreji. U osam susreta upisali su pet pobjeda i tri remija.

Počelo je s dva neodlučena ishoda protiv Belgije vani i Škotske doma nakon čega je Miroslav Blažević napustio klupu, a reprezentaciju je preuzeo Mirko Jozić. Uslijedile su po dvije pobjede protiv Latvije i San Marina, te slavlje protiv Belgije i remi u Škotskoj. Na SP-u u Japanu i Južnoj Koreji Hrvatska je svladala Italiju 2-1, golovima Ivice Olića i Milana Rapaića, ali je poražena od Meksika i Ekvadora te nije prošla skupinu.

Drugi slučaj bez poraza dogodio se već u sljedećim kvalifikacijama za SP u Njemačkoj 2006. godine. Izbornik je bio Zlatko Kranjčar, a u deset kola Hrvatska je imala sedam pobjeda i tri remija. U Njemačkoj su "Vatreni" izgubili od Brazila (0-1), te remizirali protiv Japana (0-0) i Australije (2-2) završivši natjecanje u skupini.

