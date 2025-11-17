Hrvatska još može do 'prvog pota': Imamo li se pravo nadati? Evo što nam treba za lakši ždrijeb

Hrvatska je u Podgorici svladala Crnu Goru 3:2 u posljednjoj utakmici Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Vatreni su bez poraza završila skupinu u svojim najboljim kvalifikacijama ikad te tako potvrdili plasman na SP koji su osigurali i prije ove utakmice.

Međutim, Hrvatska nije dočekala kiks Njemačke koji bi nas prebacio u 'prvi šešir' i tako nam dao lakši ždrijeb skupina na Svjetskom prvenstvu. Ostali smo prvi ispod crte, ali teorija nam je ostavila još jednu minimalnu šansu.

Naime, ako Belgija izgubi kod kuće protiv Lihtenštajna, onda će ispasti iz tog prvog 'pota', a umjesto nje upada Hrvatska.

Belgija je prva u skupini s dva boda ispred Sj. Makedonije i Walesa koji igraju međusobno u Velikoj Britaniji. Belgiji dakle treba pobjeda, ako želi zadržati prvo mjesto jer bi ju netko od spomenutog dvojca s tri boda mogao 'izbaciti' s prvog mjesta. Osim, naravno, ako ne bude remi u Walesu.

🔝 Top 12 in FIFA ranking (as of 17 Nov):



1⃣ 🇪🇸 1884

2⃣ 🇦🇷 1873

3⃣ 🇫🇷 1870

4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1834

5⃣ 🇧🇷 1763

6⃣ 🇵🇹 1760

7⃣ 🇳🇱 1756 (➕1.6)

8⃣ 🇧🇪 1730

9⃣ 🇩🇪 1724 (➕7.4)

--

1⃣0⃣ 🇭🇷 1717 (➕4.3)

1⃣1⃣ 🇲🇦 1711

1⃣2⃣ 🇮🇹 1702



▪️🇩🇪 confirms Pot 1 at the World Cup!

▪️🇭🇷 will be Pot 1 only if 🇧🇪… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 17, 2025

Šanse da Lihtenštajn pobijedi Belgiju u gostima nakon svih poraza i niti jednog zabijenog gola su dakako izrazito male, pogotovo ako uzmemo u obzir prvi susret iz rujna kada je Belgija u gostima slavila 8:0. Imamo li se pravo nadati?

