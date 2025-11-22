Stručnjak koji je bio u oba rivala: 'Nismo vidjeli naboj, Rijeka nije gotova'

Rijeka i Hajduk odigrali su još jedan Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a, a na kraju je slavio aktualni prvak uvjerljivim rezultatom 5:0. Najveća je to pobjeda Rijeke nad Hajdukom ikada.

O utakmici koja će se dugo pamtiti i o kojoj će brujati cijela Hrvatska razgovarali smo s Nenadom Gračanom koji je igrao za Hajduk i Rijeku te kao trener vodio oba kluba.

"Nema se tu što puno pričati, utakmica je otišla na stranu Rijeke i Rijeka je zasluženo dobila. Hajduk nije pokazao ništa, a puno smo očekivali. Nismo vidjeli nikakav naboj. Nije se moglo vidjeti da je Hajduk na prvom mjestu, a da Rijeka zaostaje 15 bodova. Zasluženo je pobijedila", rekao je Gračan.

Je li Fruk najbolji igrač lige?

"Najbolji je i to već pokazuje u kontinuitetu. On je igrač koji organizira, zabija golove, ima sve i zaista je kompletan. To je vidljivo iz ovih zadnjih utakmica. Na početku možda nije pokazao ono što je Rijeka od njega očekivala, ali ne treba osporavati njegove kvalitete i njegovo znanje", kazao nam je izbornik ženske reprezentacije.

Je li kasno za Rijeku?

"Puno je tu bodova i utakmica u igri. Teško je reći, ali gledajući danas, možda ovo najavi neku krizu Hajduka pa počne gubiti, isto se može dogoditi i Dinamu. Prema tome, mislim da je još sve moguće".

Livaja?

"S obzirom na to kako se odvijala igra i rezultat ne iznenađuje me što nije odigrao niti minute", kratko je poručio Gračan.

Dinamo?

"Dinamo se danas uspio približiti Hajduku na jedan bod. Današnja pobjeda nad Varaždinom bila je važna i Dinamo je to odradio rutinski. Nisu dobro otvorili utakmicu, ali vidjela se kvaliteta i to je u konačnici isplivalo i Dinamo je zasluženo slavio", zaključio je Nenad Gračan.

