Navijači Hajduka: 'U reprezentativnoj pauzi trenirali ste poklon bonove i popravljali frizurice'

Rijeka i Hajduk odigrali su još jedan Jadranski derbi na Rujevici u sklopu 14. kola HNL-a, a na kraju je slavio aktualni prvak uvjerljivim rezultatom 5:0.

Toni Fruk zabio je hat-trick nakon prvih pola sata igre, a nakon njega u nastavku susreta zabili su i Vignato te Menalo.

Navijači Hajduka na društvenim mrežama u velikoj se nevjerici pitaju gdje je nestala ekipa koja je do reprezentativne stanke bila najbolja u ligi.

"Potpisali poraz prije Sv. Roka", "Odlični ste, izgleda da ste u reprezentativnoj pauzi trenirali poklon bonove i popravljali frizurice zadovoljni trenutnim poretkom na tablici. Kući bi mi išli pješke i to korak nazad, naprid dva da šta duže traje. Dao Bog da vas vozač vozi kući onako kako ste vi igrali", "Porazi su sastavni dio sporta, ali ovo je nedopustivo. Od pripreme utakmice do govora tijela igrača. Pa oni su i drugi dio izašli bez želje da išta promjene", "U Rijeci je i dalje minus, pozdrav s vrha tablice", "Treba im sad opet dati bar 10 dana odmora, zaslužili su", "Livaja mora igrati i amen", "Postavlja se pitanje jesu li se uopće održavali treninzi tijekom stanke", "Bili smo bolji, a onda je utakmica počela", samo su neki od brojnih komentara.