Najluđa utakmica sezone u Hrvatskoj! Lider vodio 3-0 pa izgubio, tučnjava na tribinama

Nevjerojatna je bila prva utakmica 16. kola Prve NL, drugog hrvatskog nogometnog razreda, u kojoj je Dubrava Tim Kabel gubila 0-3 od Rudeša, ali je na kraju pobijedila 4-3.

Rudešu, vodećem sastavu Prve NL, ovo je bila treća prvenstvena utakmica u nizu bez pobjede. U prethodne dvije Rudeš je remizirao.

Sada je sve bilo spremno za povratak pobjedama jer je Rudeš do 53. minute vodio 3-0, a do 81. s 3-1. Strijelci za uvjerljivo vodstvo su bili Celjak u 17., Fernandez u 39. i Korač u 45. minuti.

Kada je Zahora u 53. minuti smanjio na 1-3 nije se naslućivalo ono što se dogodilo u samoj završnici. Sve do 81. Rudeš je imao čvrstih 3-1, a tada je na 2-3 smanjio Šepić. Već u 83. minuti bilo je 3-3 nakon pogotka Pernara, dok se potpuni preokret dogodio u nadoknadi kada je dosuđen jedanaesterac za domaćina. Matić je u 95. pogodio s bijele točke za 4-3 Dubrave Tim Kabel.

Nakon utakmice došlo je i do tučnjave na tribinama između Rudešana i Dubravaca što možete vidjeti u videu ispod.

Rudeš je i dalje prvi te ima 29 bodova, dok je sada druga Dubrava Tim Kabel s 25 bodova. Po 24 imaju Karlovac 1919 i Dugopolje, ali te dvije momčadi imaju po utakmicu manje.

