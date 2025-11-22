Ovo će odjeknuti! Slavenu Biliću dolazi poseban igrač: 'Gost koji nikad ne staje pred kameru'

Slaven Bilić sprema nam apsolutni spektakl u sljedećoj epizodi emisije Neuspjeh prvaka. Dolazi mu Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije.

"Luka nam je ispričao što smatra svojim najvećim uspjehom u Real Madridu, kako mu je danas u Milanu, te koja je razlika u nogometu između liga. Dotakli smo se odrastanja, sportskih početaka, pogleda na (ne)uspjehe kroz karijeru i kako na njih gleda danas.

Koja je bila uloga obitelji: roditelja, sestara i supruge na njegovom putu prema uspjehu, NK Zadra, kako to da nije zaigrao za Hajduk te koliko su posudbe značile za karijerni i osobni razvoj!", stoji u najavi emisije na Instagramu.

Emisija će biti premijerno emitirana na Areni Sport 1 u ponedjeljak, 24.11. u 20 sati.

