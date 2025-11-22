Mourinho u naletu bijesa: Hrvatski reprezentativac izbačen s terena, evo što se dogodilo
U drugom dijelu ipak je ublažio ton, priznavši da je momčad pokazala bolji pristup
Benfica je izborila prolaz u osminu finala Portugalskog kupa pobjedom 2:0 nad Atléticom, ali José Mourinho nakon utakmice nije imao razloga za zadovoljstvo. Unatoč rezultatu, posebno ga je razljutilo mlako izdanje njegove momčadi u prvih 45 minuta do te mjere da je nekoliko igrača, među njima i hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović, ostalo u svlačionici nakon poluvremena.
"Nismo bili ozbiljni. Da mogu, zamijenio bih devet igrača", poručio je Mourinho bez uljepšavanja. Pohvale su dobili samo kapetan Otamendi i mladi Rodrigo Rego. Ostalima je poslao jasnu poruku:
"Znao sam da me Rego neće izdati. Najviše mrzim kad me igrači izdaju kad ne daju maksimum. To ne opraštam."
Ivanović, koji je ljetos stigao u Benficu u najvećem hrvatskom transferu sezone, našao se među onima koje je Mourinho najbrže povukao. Iako je dobro započeo svoju avanturu u Lisabonu, od dolaska Mourinha njegova je minutaža pala, a portugalski trener ovim potezom i kritikama očito šalje upozorenje da očekuje više. Kritizirao je i igrače koji uopće nisu nastupili:
"Neki danas nisu ni igrali. Rekao sam im nemojte mi dolaziti na vrata i pitati zašto ne igrate."
U drugom dijelu ipak je ublažio ton, priznavši da je momčad pokazala bolji pristup i da je samo bilo pitanje trenutka kada će slomiti protivnika.
