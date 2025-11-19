FREEMAIL
'POLUFINALE EP-A? TEŠKO' /

Slavno ime tvrdi: 'Sjetimo se samo što je napravljeno Hrvatskoj prije finala zadnjeg SP-a'

Slavno ime tvrdi: 'Sjetimo se samo što je napravljeno Hrvatskoj prije finala zadnjeg SP-a'
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell

Mirko Bašić za portal Net.hr o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na EP-u i skandinavskom monopolu u svijetu rukometa

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
19.11.2025.
13:21
Dalibor Urukalovic/pixsell
Mirko Bašić, legendarni hrvatski rukometni vratar, jedan od najvećih koje je naša zemlja ikada imala, otvoreno je progovorio za RTL-ov portal Net.hr o ambicijama hrvatske muške rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu 2026. u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj (15. siječnja do 1 veljače) i skandinavskom monopolu koji već godinama diktira vrh svjetskog rukometa.

U razgovoru bez zadrške, Bašić objašnjava zašto vjeruje da će izabranici Dagura Sigurdssona teško doći do polufinala nadolazećeg EP-a i zašto skandinavske sile već godinama drže kontrolu nad svjetskim vrhom. Dotaknuo se i pritiska pod kojim su hrvatski rukometaši bili prije finala s Danskom na prošlom SP-u, pritiska koji, kako kaže, može slomiti i najjače.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte ekskluzivno na kanalima RTL-a i platformi VOYO. 

Bašić iza sebe ima karijeru kakvu rijetko tko može ponoviti. Branio je za Zagreb i s klubom osvojio dva naslova prvaka Europe, a ostavio je dubok trag i u dresu Medveščaka, slavne Metaloplastike iz Šabca, te francuskog Villeurbanea, s kojim je također ostvario velike uspjehe. U reprezentativnom dresu bio je dio povijesne generacije koja je osvajala medalje na svjetskim natjecanjima i gradila temelje hrvatske rukometne dominacije.

Teško će Hrvatska do polufinala EP-a 2026. Pogotovo zato što se turnir igra u Skandinaviji, gdje će sve tri skandinavske momčadi, domaćini, znači Danska, Norveška i Švedska, imati support, što od publike, a što od svih okolnih čimbenika, dakle i sudaca i svega.

Mirko Bašić za Net.hr. 

Podcast Net.hr-a "Maksanov korner" gledajte na portalu Net.hr, You Tube kanalu i Spotifyju.

Mirko Bašić bio je član rukometnih reprezentacija propale države Jugoslavije za koju je nastupio 27 puta, te kasnije i hrvatske reprezentacije. Debitirao je u studenom 1979. na Svjetskom kupu u Švedskoj, a za mladu reprezentaciju upisao je 17 nastupa.

Kasnije je u hrvatskoj reprezentaciji radio i kao trener vratara. Tijekom karijere osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 1984., broncu na Olimpijskim igrama u Seulu 1988., zlato na Mediteranskim igrama 1993. u Languedoc-Roussillonu te naslov svjetskog prvaka 1986. u Švicarskoj.

Mirko, što očekujete od hrvatske muške rukometne reprezentacije na EP-u, možemo li opet do dobrog rezultata, barem polufinala?

"Uf, teško. Pogotovo zato što se turnir igra u Skandinaviji, gdje će sve tri skandinavske momčadi, domaćini, znači Danska, Norveška i Švedska, imati support, što od publike, a što od svih okolnih čimbenika, dakle i sudaca i svega. Mislim da ćemo jako jako teško do polufinala, a ako dođemo do polufinala, to će biti jako velik uspjeh, jednak finalu na prošlom SP-u."

Zar nije čudno da Skandinavci organiziraju posljednjih godina u većini slučajeva velika natjecanja u rukometu, da Norvežanin Per Morten Sødal, predsjednik Komisije za pravila igre i suce, svojim odlukama mijenja lice i naličje rukometa. Lino Červar nam je svojedobno u velikom intervjuu za portal Net.hr upravo govorio na ovu temu. Čovjek je ogorčen:

"Rukomet više nije isti sport i ide prema propasti. Pravila su nejasna, a birokratsko se ubrzao rukomet. Skandinavci su napravili pravila kao da šivaju svoje odijelo, kako njima odgovara, da njima odgovaraju. Oni s prošlim pravilima ne mogu postići rezultate koje sad postižu, koje sad imaju. Od narednih 5 SP-a, od 5 SP-a koja su bila, na tri su bili domaćini. Preuzeli su apsolutnu dominaciju. Pravila su skrojena kako njima odgovara. Meni je to nevjerojatno, porazno, suludo", rekao nam je Lino Červar u razgovoru za Net.hr 17. lipnja 2025. 

Čitav intervju Line Červara pročitajte - OVDJE

"Apsolutno se slažem. To nikako nije dobro. Po meni, tipičan primjer toga što ste rekli i o čemu ste razgovarali s Linom u vašem intervjuu je naše finale SP-a protiv Danske u Norveškoj. Prije toga finala, napravljen je takav pritisak da su igrači reprezentacije Hrvatske u rukometu grubijani, da Hrvatska igra grubo, da ne igramo moderni rukomet. Tako da je odmah, od prve minute, suci i sve je bilo protiv nas. To je činjenica. Vidjet ćemo kako će biti na EP-u", zaključio je Mirko Bašić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Patrik Ćavar u Maksanovom korneru kod Silvija Maksana prekinuo šutnju nakon 22 godine: 'Nije istina da sam odbio igrati za reprezentaciju'

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMirko BašićDanskaNorveškašvedska
najčitanije
