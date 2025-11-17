Legendarni izbornik upozorava: ‘Hrvatska je ogroman mamac, Crna Gora će napasti svim silama’

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak završava svoj kvalifikacijski ciklus gostovanjem u Podgorici protiv Crne Gore. Iako su Vatreni pobjedom nad Farskim Otocima osigurali izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., pred momčadi Zlatka Dalića nalazi se još jedan važan cilj: borba za mjesto u prvoj jakosnoj skupini ždrijeba Svjetskog prvenstva.

Situacija je jasna, Hrvatska ne ovisi samo o sebi, ali pobjeda u Crnoj Gori značajno povećava izglede da u Washingtonu 5. prosinca bude među nositeljima. Ulog je velik, a atmosfera u Podgorici bit će sve samo ne opuštena. Već smo prenjeli o situacijama koji su prethodili današnjem susretu.

Kako bismo sagledali sve važne aspekte dvoboja, kratko smo se dotaknuli teme hrvatske posljednje utakmice s čovjekom koji kvalifikacije poznaje kao rijetko tko, Vahidom Halilhodžićem, trenerom koji se čak četiri puta plasirao na Svjetsko prvenstvo i godinama analizira međunarodni nogomet na najvišoj razini.

Hrvatska u posljednjem kolu kvalifikacija igra protiv Crne Gore. Kako vidite tu utakmicu i što ona može donijeti objema reprezentacijama?

"Hrvatska je već osigurala nastup i to je prilika za trenera da isproba neke druge igrače. Vidio sam jutros u novinama da ima i malo navijačkih nesuglasica, malo naboja… Treba to smiriti kako bi se odigrala jedna fina utakmica u prijateljskom tonu, bez ikakvih izgreda.

Crna Gora je u poziciji da nema šansu otići na Svjetsko prvenstvo i sigurno je razočarana. Međutim, Hrvatska je danas veliki mamac i motiv. Oni će svim silama pokušati pobijediti Hrvatsku, a to je normalno, ipak je Hrvatska velesila u nogometu. Nadam se sportskom i korektnom ponašanju, od publike do igrača.“

Crna Gora je dobila novog izbornika, Mirka Vučinića. Može li u tako kratkom roku pripremiti momčad za Hrvatsku i izvući maksimum iz igrača?

„Ne znam ga kao trenera, znam da je bio odličan igrač. U Crnoj Gori je bilo još vrhunskih nogometaša. On je nov u tom poslu, došao je nakon Prosinečkog, ali njegov trenerski put baš i ne poznajem.

Bez obzira na to, Hrvatska je veliki medijski mamac i inspiracija. Igrači Crne Gore će se napaliti na tu utakmicu. Tu je i rivalitet, i povijest, i sve što se događalo posljednjih godina. Bit će jako motivirani i dat će sve od sebe da pobijede Hrvatsku. To je normalno. Ali opet se nadam sportskom nadmetanju i neka pobijedi tko bude bolji.“

