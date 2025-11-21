Kada Lando Norris može postati svjetski prvak? Donosimo jasnu analizu svih mogućih scenarija

Tri vozača, tri preostale utrke i mogućnost povijesnog raspleta završnica sezone Formule 1 2025. nudi jedan od najnapetijih finiša u posljednjih pet godina. Lando Norris trenutačno predvodi poredak i lovi svoju prvu svjetsku titulu, Oscar Piastri ostaje u igri s minimalnim zaostatkom, dok Max Verstappen pokušava izvesti veliki preokret i osvojiti petu uzastopnu krunu.

McLaren djeluje najjače u završnici sezone: Norris je dominantno slavio u Meksiku i Brazilu, a prema svemu sudeći i vikend u Las Vegasu mogao bi biti u njegovu znaku. U drugom treningu postavio je najbrže vrijeme, unatoč dvostrukom prekidu sesije zbog problematičnog poklopca odvoda na stazi. Piastri je također u vrhu, dok Verstappen još traži formu kakvu je imao prethodnih godina.

Norris trenutno ima 390 bodova, Piastri 366, a Verstappen 341. Matematika je jasna, sva trojica imaju šansu, ali vodeći Britanac sve drži u svojim rukama.

Koliko je bodova još dostupno?

Do kraja sezone ostala su tri natjecateljska vikenda, uključujući i završni sprint u Kataru. Ukupno je moguće osvojiti 83 boda, pod uvjetom da vozač pobijedi u sve tri utrke i osvoji sprint.

Može li Norris postati prvak već u Las Vegasu? Kratko i jasno ne može.

Čak i ako Norris pobijedi, a Piastri ostane bez bodova, prednost bi mu rasla na 49 poena. Kako nakon Las Vegasa ostaje još 58 bodova u igri, naslov bi i dalje bio matematički otvoren.

Kada najranije Norris može osigurati titulu? Najraniji mogući trenutak je Sprint utrka u Kataru. Za taj scenarij ključno je da Norris iz Las Vegasa izaći s minimalno 50 bodova prednosti nad obojicom rivala. Ako Norris odradi Las Vegas prema idealnom obrazu (pobijediti, Piastri 0 bodova), u sprintu bi mu bio dovoljan plasman do 7. mjesta., Sve ostalo se mijenja shodno tome.

Čak i u slučaju da Verstappen pobijedi sprint, a Norris završi sedmi, razlika bi ostala nedostižna. Takav razvoj događaja bio bi dovoljan da Britanac matematički zaključa svoju prvu titulu, bez obzira na rasplet zadnje dvije utrke.

Kako Piastri i Verstappen još mogu do titule?

Scenariji za Piastrija jest da mora ostati unutar 58 bodova nakon Las Vegasa. Presudno je pobijediti barem jednu od posljednjih utrka, uz slabiji učinak Norrisa. Ako Norris ne uđe u Top 3 u Las Vegasu, šanse za Piastrija značajno rastu.

Piastri je 24 boda iza Norrisa, što znači da mora osvojiti najmanje 25 bodova više od Norrisa do kraja ili 24 boda više, ali uz više pobjeda od njega na kraju sezone (jer u slučaju istog broja bodova odlučuje broj pobjeda). Piastri mora u prosjeku svaku utrku završavati ispred Norrisa, i to ne za mjesto-dva, nego uz ozbiljnu razliku u bodovima. Najizgledniji put za Oscara jest barem jedna pobjeda u Grand Prixu, plus još jedan vikend gdje će uzeti osjetno više bodova od Norrisa (podij + Norris izvan top 4, ili Piastri P2 uz sprint bodove…)

Ako, recimo, Piastri osvoji jednu GP pobjedu i još dva puta završi ispred Norrisa, dok Norris nijednom ne pobijedi i nekoliko puta završi iza njega (tipa P4–P5), vrlo lako može preokrenuti naslov u svoju korist.

U najradikalnijem scenariju, da Piastri dobije sve do kraja (3 GP-a + sprint), a Norris ima lošu završnicu, Australac bez problema uzima titulu. Gledamo li najrealniju situaciju, ako Piastri jednu utrku dobije, a Norris mu je cijelo vrijeme odmah iza leđa,Piastri neće uspjeti skupiti potrebnih 25 bodova razlike. Norris si može priuštiti i jedan slabiji rezultat, ali ne smije upasti u crni scenarij.

Scenariji za Verstappena jest kako Nizozemac treba pobjedu u Las Vegasu. Čak i tada, Norris ne smije biti drugi inače razlika ostaje vrlo velika. Verstappen realnu šansu dobiva samo ako Norris upiše loš vikend. Praktički za Maxa je potrebno minimalno dva Norrisova DNF-a, ili da izađe iz top 10 u posljednje tri utrke kako bi se samo izjednačio.

Verstappen je u najtežoj poziciji jer trenutno je 49 bodova iza Norrisa i on praktički mora odraditi savršenu završnicu sezone.

Za Maxa to otprilike znači: pobijediti barem dvije utrke, idealno i sprint i pritom se nadati da će Norris imati barem jedan vrlo loš vikend (DNF ili zona bez bodova) i da Piastri neće “ukrasti” previše bodova u međuvremenu.

U najoptimističnijem Verstappenovom scenariju: Max dobiva Las Vegas + jednu od preostale dvije utrke, te uzima još koji bod u sprintu, dok Norris završava izvan podija barem jednom, tek tada priča o naslovu za Nizozemca postaje ozbiljna. Ali i tada ne ovisi samo o sebi.

Realno, Verstappen treba gotovo savršen završetak, dok se Norris i Piastri moraju barem jednom ozbiljno poskliznuti.

Matematika je neumoljiva: Ako Norris propusti priliku u sprintu, sve se odlučuje u utrci u Kataru ili velikom finalu u Abu Dhabiju.

