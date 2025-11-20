Ništa od povratka Livakovića u Dinamo? Španjolci otkrili 'tempiranu bombu' za SP

Nakon što se Hrvatska i službeno kvalificirala na Svjetsko prvenstvo, počela je 'groznica mundijala', a pogotovo je napeto među pojedinim igračima koji žele osigurati svoje mjesto u avionu.

Dominik Livaković je u teškoj situaciji jer ne brani u Gironi, a mora početi s redovitim utakmicama kako bi ostao u formi za turnir 'preko bare'. Plan se već zna, ne nastupiti niti minute za Gironu i onda u zimskom prijelaznom roku promijeniti klub i kao standardan igrač dočekati SP na ljeto.

No, kako piše Mundo Deportivo, katalonski medij koji je jako dobro upućen u zbivanja oko Girone, Livijev plan mogao bi lako propasti. Naime, ukrajinski golman Vladislav Krapivtsov se nes(p)retno ozlijedio tijekom utakmice ukrajinske U-21 reprezentacije protiv Turske.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jedno naizgled obično i ne tako jako gaženje rezultiralo je, čini se, težom ozljedom, a to znači da će u slučaju nekakve ozljede golmana Girone, Gazzanige, trener morati staviti Livakovića na gol.

"Ako bude igrao za Gironu, posljednja mogućnost da u siječnju potraži minutažu negdje drugdje bit će zatvorena. Za vratara koji želi biti prvi vratar Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, cijena koju plaća je golema. I taj pritisak utječe na njegove odluke", piše Mundo Deportivo.

Po hijerarhiji sljedeća alternativa je Sergi Puig, 26-godišnji vratar B momčadi koji ne može nastupiti za prvu momčad zbog dobnih regulacija, stoga se kao opcija u slučaju Livakovićevog neigranja i Gazzanigine ozljede nameće peti vratar po hijerarhiji – 19-godišnji Andreev.

Karta ozljede?

Livaković, dakako, može kao uoči utakmice Kupa protiv niželigaša Constancije odigrati kartu "ozljede", no pitanje je hoće li trener Michel imati obzira i kakve će to uostalom sankcije nositi sa sobom.

"Na Montiliviju to nitko ne kaže naglas, ali svi to znaju: vratarski položaj trenutačno je tempirana bomba. A stanka je nije deaktivirala. Naprotiv – pokrenula je odbrojavanje", zaključuju Španjolci.

Livaković se u zimskom prijelaznom roku želi vratiti u Dinamo, a zagrebački klub također želi da mu legenda opet stane na gol kluba. Izvori bliski klubu navode da je posao blizu završetka, s obzirom na to da postoji obostrana volja za završetak posla.