Ovoj djeci najdraži poklon za Božić nije ispod bora: 'To bi im bila najveća sreća'

Topli dom, a prije svega obiteljska toplina treba svakom djetetu. No, iako je iz godine u godinu sve više posvojene djece, mnoga nažalost na to još čekaju.

U domovima i udomiteljskim obiteljima u Hrvatskoj smješteno je oko tri tisuće djece, dok ih se svake godine u prosjeku posvoji oko 150. Najviše mališana je u Centru za djecu Zagreb gdje je trenutačno smješteno 95 djece u dobi do sedam godina.

U RTL Danas razgovarali smo s voditeljicom Draganom Miletić.

Jeste li vi zadovoljni s dinamikom posvojenja?

Ove je godine od nas otišlo 12 djece na posvojenje, još će, nadamo se, možda još pokoje dijete do kraja godine. Uvijek može bolje i uvijek bi ih moglo više kada bi nekako sustav možda bio brži.

Gdje je po vama nekako najviše zapinje?

Ponekad postupci u sustavu, odnosno u pravosuđu, traju predugo. Nekad se malo prekasno možda pokreću postupci. Kada roditelji daju suglasnost, postupak obično ide brže, no do te suglasnosti često nije lako doći. Zato u cijelom procesu postoji više karika koje mogu usporiti rješavanje slučajeva. Dodatni je problem to što se za djecu s određenim teškoćama često teško pronalaze posvojitelji.

Koliko trenutačno djece ima pravne uvjete za posvojenje, koliko ih, dakle, čeka svoj posvojitelj?

U ovom trenutku imamo devetero djece koji su pravno spremni za posvojenje. Za neke od njih već duže vrijeme tražimo posvojitelje za tu djecu, a neka su u procesu posvojenja.

Kako djeca i vi ovdje provodite blagdane?

Pa naša djeca, kao i sva druga djeca ispod bora nalaze poklone koje onda otvaraju i jako se vesele. To je za njih isto poseban dan. Inače, ovom prilikom bih se zaista voljela zahvaliti svim donatorima, kako pojedincima i različitim firmama koje nas zaista bogato doniraju našu djecu jer zapravo da njih nema, naša djeca ne bi imala takve poklone kakve požele.

Ono što bi njima, naravno, bilo najkorisnije i najbolje je da mogu živjeti u svojim obiteljima ili u nekim drugim obiteljima kao što su udomiteljske, posvojitelji, a to bi im bila najveća sreća.

Znamo da je najvažnija želja svakog djeteta da se vrate sa svojima ili da nađu dom. Jesu li iskazali neke druge želje?

Netko želi lutku, netko želi avion, netko želi igračke ali ono što je našoj djeci zapravo najposebnije je kada netko s njima sjedi, otvara poklone, s njima razgovara i kada provedu sa svojim odgajateljima u vrijeme Božića.