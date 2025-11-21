Koliko može Hrvatska na SP-u? 'Jedna je stvar enigma. Dalić je to skrivao'

Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je na svjetskoj pozornici. Sedmim plasmanom na Svjetsko prvenstvo, četrnaestim velikim natjecanjem u svojoj povijesti, Vatreni su potvrdili status nogometne velesile, međutim put do novog velikog rezultata prepun je izazova. U studiju Net.hr-a poznati nogometni trener Branko Karačić analizira ključna pitanja koja muče izbornika Zlatka Dalića i navijače – od nepravednog statusa u FIFA-inom poretku, preko taktičkih enigmi i odbacivanjem sustava s trojicom iza, do realnih očekivanja na Mundijalu 2026. godine.

FIFA-ina nepravda? 'Trebali smo biti u prvom potu'

Jedna od tema koja je izazvala najviše frustracija u domaćoj javnosti jest status Hrvatske uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo. Unatoč srebru i bronci s posljednja dva Mundijala, Hrvatska se nije našla u prvoj jakosnoj skupini. Karačić dijeli nezadovoljstvo izbornika Dalića i cijelog nogometnog puka.

"Sigurno da smo i mi nezadovoljni kao navijači, a ne samo Hrvatski nogometni savez i izbornik Dalić. Dva svjetska prvenstva, dvije medalje, u samom smo vrhu svjetskog nogometa", ističe Karačić, dodajući kako smo pokazali da smo ozbiljna reprezentacija, ne samo kvalitetom na terenu, već i ponašanjem.

Kriteriji po kojima se određuju jakosne skupine ostaju nejasni.

"Ako ćemo gledati po tome, sigurno da jedna Nizozemska, koja nema toliko uspjeha na zadnja dva Svjetska prvenstva, pa i Belgija, nemaju uspjeha kao Hrvatska. Mislim da smo trebali biti u prvom potu", jasan je Karačić, koji s dozom ironije poručuje FIFA-i:

"Što se dogodilo i koja su pravila? Neka oni objasne malo bolje."

Najveća Dalićeva enigma: Tko će igrati na desnom krilu?

Dok se o većini pozicija u početnoj jedanaestorici može s velikom sigurnošću raspravljati, jedno mjesto ostaje otvoreno pitanje. Prema Karačićevom mišljenju, najveći problem za Zlatka Dalića predstavlja pozicija desnog krilnog napadača.

"Imamo jednu situaciju na desnom krilu, malo problematičnu", priznaje trener i analizira dosadašnje pokušaje:

"Dalić je možda na neki način skrivao tog desnog krilnog igrača, pa je uvodio Majera, smetnuo ga unutra s tendencijom ulaska u središnjicu i otvaranja prostora za beka. Mislim da Pašalić, koliko god pokušava igrati tu poziciju, nije rješenje. Njegova pozicija je bolja u sredini."

Tko će na kraju popuniti tu prazninu, ostaje vidjeti.

"Vrlo teško je reći za tu poziciju koga će Dalić izabrati", zaključuje Karačić, naglašavajući kako je to vjerojatno najveća taktička glavobolja za izbornika uoči Mundijala.

Realna očekivanja i ciljevi na Mundijalu

Nakon dva uzastopna pohoda na medalju, apetiti javnosti su porasli, no Karačić poziva na realnost i spuštanje lopte na zemlju.

"Evo, prvo ću reći, već smo uspjeh napravili samim odlaskom na Svjetsko prvenstvo", naglašava. "Puno veći uspjeh bio bi ako prođemo skupinu, što vjerujem, i to je već ogroman uspjeh."

Karačić ističe kako je nakon grupne faze sve moguće i često ovisi o sreći u ždrijebu.

"Najbitnije je tu skupinu proći. Nakon toga, igrači dobivaju još veće samopouzdanje. Poznato je da smo mi u utakmicama gdje jednu utakmicu igramo jako dobri. Tada možemo doći vrlo, vrlo visoko", objašnjava, ali i upozorava:

"Ne smijemo biti razočarani ako ne ponovimo uspjehe kao na zadnja dva svjetska prvenstva."

Tko su favoriti za svjetski naslov?

Na pitanje tko su glavni kandidati za osvajanje naslova prvaka svijeta, Karačić se drži provjerenih imena, ali ističe kako Hrvatska, ako se sve posloži, može pomrsiti račune svima.

"Moram reći i ponoviti ono što uvijek kažem. Tu su dvije južnoameričke ekipe, Brazil i Argentina, uvijek na onom nivou koji se od njih očekuje. Od europskih reprezentacija, mislim da Španjolska i Francuska ipak imaju kudikamo veću kvalitetu za ponavljanje velikih rezultata", prognozira Karačić.

A gdje je tu Hrvatska? "Ako prođemo skupinu i ako bude povoljan ždrijeb, mislim da možemo jako, jako daleko dogurati", optimističan je Branko Karačić.

