Autoritet nam tvrdi: 'Bosna je kompleksna država, ali može izboriti SP. Evo i zašto'

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred najvažnijom utakmicom kvalifikacija, gostovanjem Austriji u Beču (utorak, 20.45). Nakon vrijedne pobjede protiv Rumunjske, izabranici Sergeja Barbareza osigurali su doigravanje, no sada love i mnogo veći cilj: direktan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Austrija ulazi u ovaj susret kao vodeća momčad skupine, ali i pod pritiskom da potvrdi prvo mjesto. S druge strane, BiH u Beč putuje s velikim samopouzdanjem i novim valom optimizma.

Kako bismo dobili jasniju sliku pred odlučujući dvoboj, razgovarali smo s Vahidom Halilhodžićem, trenerom koji se čak četiri puta plasirao na Svjetsko prvenstvo i jednim od najiskusnijih analitičara međunarodnog nogometa. Halilhodžić je pratio iz Zenice utakmicu BiH protiv Rumunjske te nam dao detaljnu procjenu stanja u reprezentaciji.

Foto: Damir Hajdarbasic/pixsell

Bili ste na utakmici protiv Rumunjske. Kako vam izgleda ova momčad pred ključno gostovanje Austriji? Što kažete na pogodak Barjaktarevića?

"Čujte, bio sam oduševljen nakon pobjede. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, ali drugo je bilo znatno bolje. Primijetio sam tri-četiri mlada igrača s velikim talentom koji bi mogli godinama, možda i desetljeće, nositi igru bosansko-hercegovačke reprezentacije.

Ovom pobjedom osigurali su baraž i to je već veliki cilj. Sada je potreban podvig pobijediti Austriju u Beču. Mislim da je pod većim pritiskom upravo Austrija, jer već ima prvo mjesto, a može ga izgubiti. Bosna i Hercegovina mora biti dobro pripremljena i imati jasan plan igre da dođe do te pobjede. Nadam se da će uspjeti napraviti taj podvig.

"Vidjelo se veliko oduševljenje. Kad sam stigao u Mostar u dva ujutro, osjetio sam koliko dugo navijači čekaju ovakav trenutak i koliko im znači ova pobjeda. Zato smo svi zadovoljni.“

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako uspoređujete ovu reprezentaciju s generacijom koja je 2014. igrala na Svjetskom prvenstvu?

"Ne znam koliko se može uspoređivati. Svaka generacija ima svoj stil, svoje idole, svoje kvalitete i slabosti. Bosna i Hercegovina dugo nije imala veće rezultate, navijači su bili razočarani i čekali su da reprezentacija konačno počne pobjeđivati.

Ova pobjeda došla je u idealnom trenutku pred odlučujuću utakmicu za izravni plasman. Vidio sam mladu, poletnu ekipu. U budućnosti ova selekcija može postići bolje rezultate nego prethodnih godina. Nekoliko momaka koje sam prvi put gledao uživo zaista su veliki talenti i vjerujem da bi jednog dana mogli postati vrhunski igrači.“

Vaša procjena kakav rezultat BiH može ostvariti protiv Austrije?

"Jasno je da Bosni i Hercegovini neće biti lako, ali želim im sreću i nadam se da će obradovati mnoge navijače. Bosna je vrlo kompleksna država. Sport je često jedini način da se umanje tenzije koje vladaju među ljudima. Ako Bosna izbori plasman na Svjetsko prvenstvo, bit će to velika radost za sve koji navijaju za ovu reprezentaciju u zemlji i dijaspori", zaključio je Vahid Halilhodžić.

