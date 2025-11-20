Brončana reprezentativka otkrila zašto je napustila reprezentaciju: 'Curama želim ovo poručiti'

Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene je iza ugla. Točno tjedan dana je ostalo do prve utakmice hrvatske reprezentacije protiv Rumunjske. Kraljice šoka dolaze u novom ruhu jer nedostaje čak deset važnih igračica koje su nosile reprezentaciju posljednjih godina.

Jedna od takvih je i Ana Debelić, kružna igračica koja se prije mjesec dana oprostila od reprezentacije pa će ovo prvenstvo gledati na RTL-u, a njezin broj smo okrenuli kako bi najavili SP.

"Reprezentacija je stvarno desetkovana s ozljedama i izostancima. Izbornik kaže da je to glupo govoriti i s tim se slažem, ali tako je kako je. Reprezentacija je sada u novom ruhu, dosta mlada i neiskusna. Stigla su imena koja se tek trebaju nametnuti u reprezentaciji. Mislim da im trebamo dati prostora jer su bačene u vatru", priča nam Debelić.

"Skupina nikako nije laka. Danska je dugo u samom vrhu i jedan je od favorita. Rumunjke su isto odlična reprezentacija, a Japan je uvijek nezgodan i nepoznanica. One igraju rukomet koji nije europski i zato se za njih teško pripremiti. Sve skupa će biti jako izazovno. Neće biti utakmice za koju možemo reći da je laka. Dolazi nam zanimljivo i izazovno prvenstvo", najavila je Ana.

'Broncu ću zauvijek pamtiti'

Po kladionicama je Norveška uvjerljivi favorit, a kako to vidi Debelić?

"Mrzim kladionice, ali Norveška je definitivno glavni favorit. Njihova je generacija u smiraju, neke će se igračice oprostiti i sigurno će željeti ostvariti odličan plasman za kraj. Tu je i jaka Danska, uvijek Francuska. Švedska također napada medalje. Bit će sigurno zanimljivo prvenstvo za popratiti", rekla je Ana koja je prije mjesec dana završila svoje reprezentativno poglavlje.

Koji joj je omiljeni trenutak iz reprezentativne karijere?

"Naravno da je bronca s Europskog prvenstva 2020. najljepše iskustvo, ne samo u reprezentaciji nego u cijelom mom rukometnom životu. To ću sigurno pamtiti do kraja života. Tu Dansku i tu broncu", prisjetila se Ana dana kada smo svi bili uz naše rukometašice koje su tada dobile nadimak Kraljice Šoka.

Ana se ove sezone vratila u Podravku, a trenutno muku muči s koljenom.

"Zadovoljna sam u Podravci, bio mi je šok u početku jer je sve naglo došlo, ali sad sam se već priviknula, samo me to koljeno zeza. Zbog toga se i jesam oprostila od reprezentacije, bilo mi je teško i fizički i psihički, bila sam odvojena od obitelji i sve mi se skupilo. Sve upućuje na to da ću ići na operaciju i rješavati to koljeno da opet bude dobro", kazala je Ana kojoj i mi želimo sve najbolje, a ovo je ona poželjela našim reprezentativkama.

"Želim curama svu sreću. Trebat će im puno hrabrosti i odvažnosti. Možda svi sumnjaju u cure, ali treba vjerovati i treba dati šansu mlađim curama. I ja i druge iskusnije igračice smo nekada kretale i bile na početku, znam kako im je. Trebamo im biti podrška, a ne ih osuđivati. Svi smo mi od nekuda krenuli", lijepo je zaključila Ana Debelić.

