'Vatreni su začepili usta onima koji nisu skloni reprezentaciji, a jedno će za SP biti presudno'

Ivo Smoje bivši je nogometaš i veliki domoljub. Za njega pobjede Hrvatske imaju posebnu dimenziju. Rođeni Osječanin je, primjerice, kad je igrao za Osijek u onoj epskoj pobjedi nad PSV-om u Eindhovenu 1-0 i izbacivanju velikana iz Europske lige u kolovozu 2017., uzviknuo u kameru - "Ovo je Hrvatska!"

'Hrvatska je iznad svih'

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju pratite na portalu Net.hr.

"Meni kad pobjeđuje Osijek ili Dinamo u Europi, bilo koji drugi hrvatski klub, za mene su to pobjede i Hrvatske. Hrvatska je iznad svih, sve klupske pobjede gledam kroz prizmu pobjeda hrvatskog nogometa kao takvog", kazat će Ivo Smoje, koji je u igračkim danima bio miljenik navijača, neustrašivi kapetan kojeg su tribine voljele zbog borbenosti i spremnosti da stavi glavu ondje gdje se drugi ne bi usudili ni nogom. Bio je vođa u punom smislu te riječi.

Nogometnu karijeru završio je u trenutku kada ga je od 200. nastupa za Bijelo-plave dijelila samo jedna utakmica. Nakon igračke karijere u klubu je radio kao tehnički direktor, jedno vrijeme i skaut, ali je najduži period proveo kao pomoćni trener u stožeru.

Smoje za portal Net.hr komentira veliki preokret Hrvatske u Podgorici protiv Crne Gore (3-2).

'Nažalost, živimo u vremenu u kojem negativna prevladava'

"Uvijek ispliva kvaliteta. Mi smo kvalitetnija reprezentacija od Crne Gore i to smo i dokazali i pokazali. Čestitke igračima, izborniku, stožeru i cijelom savezu na vrhunski, rekordnim kvalifikacijama. Završili smo zadnju utakmicu s pobjedom, što je jao važno. Začepili smo usta nekim ljudima koji baš nisu možda skloni reprezentaciji i kupili si mir za pripreme za SP", govori Ivo Smoje.

Volio bih kad bi stvarno reprezentacija dobila s izbornikom Dalićem potrebni mir, prije svega tu mislim na medije. Jer, svi ti dečki to prate, čitaju, neminovno su dio cijele te priče i ukoliko napravimo prave temelje, a prije svega mislim na medije, ako budu pravi i čvrsti temelji, onda će izborniku biti puno lakše izabrati i igrače koji će voditi u SAD i posložiti prvih 11, što je iznimno važno, kao i dečke koji će participirati dalje u samom turniru. To je nekakav temelje koji, nadam se, da će me netko poslušati.

Rekli ste da je Hrvatska začepila usta nekim ljudima koji baš nisu možda skloni reprezentaciji. Na što točno mislite?

"Mislim na nekog tko nije u dovoljnoj mjeri, onako, fan reprezentacije Hrvatske u nogometu. Nažalost, živimo u vremenu, ne samo u Hrvatskoj i nekim drugim zemljama gdje negativa prevladava, gdje se ljudi hrane negativom, tako da, onako, to je jedan sastavni dio društva. Ne mislim samo pritom u Hrvatskoj, nego općenito u Europi i svijetu. Malo pratim i strane medije i vidim da, nažalost, nekad se jedva dočeka neka loša utakmica, loša izvedba. Često se sudi po jednoj utakmici. Ne možemo suditi ove kvalifikacije i da smo izgubili od Crne Gore, a kako je izgledalo prvo poluvrijeme i išlo je ka tome, ne bi smjeli, nije rezon da se sudi i Daliću i reprezentativcima, Modriću prije svih, da je nešto loše, da nešto nije dobro. Ne može biti loše kad smo se kvalificirali na SP, kad smo 11 reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici, kad je Hrvatska div u ovom dijelu Europe, pa i svijeta. Tako mali, a tako veliki u nogometu".

Foto: Borna Jaksic/pixsell

'Na SP-u ne bih htio Španjolsku i Francusku, radije Brazil ili Argentinu'

Što očekujete na SP-u od Hrvatske, koga bi htjeli iz prvog pota, koga ne bi htjeli?

"Ne bih htio Španjolsku, Francusku. Južnoameričke reprezentacije bi uvijek rado imao u skupini, prije bi Brazil i Argentinu, nego Španjolsku i Francusku. Volio bi da Hrvatska izbjegne te dvije reprezentacije. Sad, tko nas zapadne. Čak bi prije Portugal htio u skupini nego Španjolce i Francuze. Volio bih Engleze. Nekako bi volio kad bi stvarno reprezentacija dobila s izbornikom Dalićem potrebni mir, prije svega tu mislim na medije. I vi ste jedan od njih koji prati nogometnu reprezentaciju Hrvatske, koji će stvarati pravu priču, pravu energiju, pozitivu i koja će hraniti reprezentativce, jer svi ti dečki to prate, čitaju, neminovno su dio cijele te priče i ukoliko napravimo prave temelje, a prije svega mislim na medije, ako budu pravi i čvrsti temelji, onda će izborniku biti puno lakše izabrati i igrače koji će voditi u SAD i posložiti prvih 11. To je iznimno važno, kao i dečki koji će participirati dalje u samom turniru. To je nekakav temelj koji, nadam se, da će me netko poslušati. Ne mene, nego smatram da tko je god sklon reprezentaciji, želi dobro reprezentaciji Hrvatske u nogometu, tako bi se i trebao ponašati".

