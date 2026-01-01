Šampanjac u moru, Djedovi Mrazovi u kupaćima i skok u rijeku – Hrvatska se ne boji leda!

Pula, Šibenik, Sisak i Zadar i ove su godine pokazali kako se započinje nova godina.

Dok su se neki još oporavljali od dočeka, najhrabriji su već bili spremni za tradicionalno novogodišnje kupanje koje ni ovoga puta nije razočaralo.

Puljani su u more uskočili s božićnim kapicama na glavama, a stvar su dodatno zagrijali otvaranjem šampanjca, i to usred mora. Nazdravilo se Novoj godini kako i priliči, jer ako već ulaziš u ledenu vodu, red je to proslaviti sa stilom.

U Šibeniku su, pak, glavnu riječ vodili Djedovi Mrazovi. Okupljeni u prepoznatljivim kostimima, bez oklijevanja su ušli u more i momentalno postali pravi hit među okupljenima na obali.

Sisak je pokazao da more nije nužno za dobru dozu ludosti. Tamo su najhrabriji bez previše razmišljanja uskočili ravno u rijeku i tako otvorili godinu na poprilično leden način.

U Zadru je zanimljiv prizor - dok su se kupači bacali u more, s obale ih je pratila gotovo jednako velika ekipa, obučena u "milijun" slojeva i s rukama duboko u džepovima. Nakon kupanja uslijedilo je zagrijavanje uz kolače i dobru kapljicu, jer nekako se mora ugrijati nakon susreta s ledenim morem.

Smijeha, navijanja i dobre atmosfere nije nedostajalo, a Novogodišnja kupanja još su jednom dokazala da su savršen spoj tradicije, hrabrosti i malo zdrave ludosti.