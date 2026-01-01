FREEMAIL
MNOGI BI POZAVIDJELI /

Daleko od Hrvatske: Pogledajte kako su Franka i Vedran dočekali Novu godinu

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Franka je na Instagramu podijelila djelić novogodišnjeg slavlja, otkrivši kako su ona i Vedran bili okruženi rodbinom i bliskim ljudima

1.1.2026.
15:49
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Jedan od mnogima omiljenih domaćih parova, pjevačica Franka Batelić (33) i bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka (39) novu je godinu dočekao daleko od Hrvatske, u jednom od najuzbudljivijih gradova na svijetu – New Yorku. Pjevačica je na  društvenim mrežama otkrila da se sa suprugom još uvijek nalazi u Velikoj jabuci, gdje su blagdane i ulazak u 2026. godinu proveli u posebnoj, intimnoj atmosferi.

Foto: Instagram Story

Franka je na Instagramu podijelila djelić novogodišnjeg slavlja, otkrivši kako su ona i Vedran bili okruženi rodbinom i bliskim ljudima. Na fotografiji se vidi veselo društvo okupljeno za bogato postavljenim stolom u restoranu, uz čaše vina, smijeh i dobro raspoloženje koje je obilježilo posljednje sate stare godine.

“Sretna Nova godina od Hrvata iz New Yorka”, napisala je Franka u objavi, dajući do znanja da su hrvatski duh i toplina bili itekako prisutni i s druge strane Atlantika.

 

Blagdanski bijeg u New York

Par je djelovao opušteno i sretno, a večer je, sudeći prema prizorima, protekla u znaku dobre hrane, ugodnog društva i ležernog slavlja. Umjesto velikih, glamuroznih javnih dočeka, Franka i Vedran odlučili su se za nenametljivo i privatno obilježavanje Nove godine, birajući bliskost i mir u srcu New Yorka.

Čini se da su 2026. godinu dočekali upravo onako kako im najviše odgovara – daleko od reflektora, ali ispunjeni osmijesima i dobrim vibracijama.

Foto: Instagram Story

Inače, par se već nekoliko dana nalazi u New Yorku kamo su, sudeći prema objavama, otputovali bez djece. Odmah po dolasku u ovaj američki grad zatekla ih je snježna oluja na koju, kako je i sama otkrila putem Instagrama, nisu računali. 

Također, osim za druženje s obitelji i prijateljima, posjet New Yorku Franka i Vedran su iskoristili i za posjet kazalištu što je pjevačica dokumentirala i na svom Instagram profilu. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Zadar spreman za najluđu noć, više pozornica i glazba za sve generacije: 'Svugdje je dobro'

Franka BatelićVedran ćorlukaDoček Nove Godine
