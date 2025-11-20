Reprezentativka nam otkrila što možemo očekivati na Svjetskom prvenstvu: 'To bi bio veliki uspjeh'

Sve je bliže Svjetsko prvenstvo u rukometu za žene, na koje hrvatske rukometašice putuju u oslabljenom sastavu, desetkovane ozljedama, a o očekivanjima na Mundijalom porazgovarali smo s reprezentativkom Tinom Barišić.

Žensko Svjetsko prvenstvo u rukometu počinje u srijedu, 26., a Hrvatska prvu utakmicu igra protiv Rumunjske, 27. 11. Osim Hrvatske i Rumunjske u skupini A nalaze se i favorizirana Danska i Japan. Hrvatska na prvenstvo ide značajno oslabljena.

Zbog ozljeda otpale su kapetanica Katarina Ježić, ali i još dvije kružne napadačice: Mia Brkić te Ana Debelić, koja se nedavno oprostila od reprezentacije. Svjetsku smotru neće vidjeti ni desna vanjska Klara Birtić, ali ni desno krilo Josipa Mamić. Bolje sreće nije bila ni mlada Kala Kosovac, kao ni Sara Šenvald. Nedostaje nam, dakle, cijela jedna postava igračica koje su bile ključne posljednjih godina.

"Očekujemo prolazak skupine. Mislim da ćemo imati šanse protiv Japana najviše, ali trebat ćemo i protiv Rumunjske mi ne sto posto od sebe, nego 150 posto. Tako da ćemo tu tražiti naše šanse", rekla nam je Tina Barišić na početku razgovora.

Hrvatsku prije Svjetskog prvenstva očekuju dvije prijateljske utakmice u Novigradu, protiv Senegala 21. studenoga, i protiv Rumunjske dva dana kasnije. U tim će se susretima vidjeli koliko je ova "nova" Hrvatska snažna.

"Tu ćemo napraviti neku provjeru prije Svjetskog prvenstva s jednom afričkom zemljom i Poljskom, koja je po kvaliteti negdje u sredini europskog rukometa. Tu će nam biti cilj da se pokažemo u što boljem izdanju i da izbornik vidi s čime raspolaže i kako će nas posložiti do Svjetskog prvenstva. Mislim da neće biti fokus na rezultate, nego da se što više uigramo", smatra Barišić.

Hrvatska na prvenstvo dolazi u izmijenjenom sastavu zbog ozljeda i zapravo se ne zna se što se može očekivati od naših rukometašica.

"A istina, evo stvarno već je dosta puta ispričano koliko se borimo s ozljedama. Najviše nam je problem ta pozicija pivota i što je sredina obrane, što su pokrivale, na primjer, Debelić, Brkić i Ježić. S tim da još imamo tu Saru Šenvald, kao i iskusniju i Kike Prkačin koje isto nisu na sto posto i bore se s ozljedama, tako da će nam biti glavno da nađemo sredinu obrane. Dosta mlađih ima koje su stvarno sve željne treninga i dokazivanja, tako da se nadam da će se izboriti za svoje mjesto", rekla je Tina.

Na početku razgovora Tina Barišić je istaknula da je glavni cilj prolazak skupine. Nakon toga je, zna se, sve moguće pa se postavlja pitanje koliko je realno očekivati neke veće ciljeve.

"Prvi cilj nam je prolazak skupine, a poslije ćemo mi igrati da što bolje odigramo, ali mislim da bi veliki uspjeh za sve nas bio prolazak skupine, iako ni to neće biti lagano. Mislim da smo u najtežoj skupini od svih koje su sad na Svjetskom prvenstvu i teško će stvarno biti ovaj izboriti to", zaključila je Tina Barišić.

