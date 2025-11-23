Žena koja je Pepu Guardioli promjenila život: Jedan detalj razvoda je iznenadio sve

Pep Guardiola, legendarni trener Manchester Cityja, usred je finalizacije razvoda od supruge Cristine Serre, s kojom je proveo više od tri desetljeća. Dok završavaju posljednje detalje rastave, španjolski mediji pišu da trener razmatra kupnju nove vile u Barceloni vrijedne oko 15 milijuna eura.

Iako se rastaju nakon dugog zajedničkog života, Guardiola i Serra ostali su u dobrim odnosima te i dalje funkcioniraju kao obitelj zbog svoje troje djece. Par se upoznao davne 1994., vjenčao 2014., a cijeli proces razvoda teče mirno — koriste i istog odvjetnika, što znači da nema spornih točaka i spor će biti brzo zaključen.

Guardiola navodno planira preseliti u barcelonsku četvrt Pedralbes, nedaleko od dosadašnjeg obiteljskog doma. Nova vila okružena je gustim zelenilom i jamči visoku razinu privatnosti, a engleski izvori navode da bi imanje jednog dana moglo pripasti njihovoj najmlađoj kćeri Valentini.

Trener Cityja i dalje je najdugovječniji menadžer u Premier ligi. Od 2016. do danas osvojio je šest naslova prvaka, dva FA kupa i povijesnu Ligu prvaka 2023. godine. Lani je potpisao novi ugovor do 2027., ali je već najavio odlazak po njegovu isteku — što znači da će zaključiti najduži mandat u svojoj trenerskoj karijeri.

City je u međuvremenu upao u probleme u borbi za naslov. Poraz 2:1 od Newcastlea bio je već četvrti ove sezone, zbog čega je Guardiola s momčadi pao na treće mjesto. Chelsea je pobjedom nad Burnleyjem preuzeo drugo, dok Arsenal bježi četiri boda i ima priliku dodatno povećati prednost.