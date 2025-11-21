Guardiola ne skriva da ima problem: 'O moj Bože, to će biti gotvo nemoguće'

Dok Arsenal Mikela Artete nastavlja svoj impresivni pobjednički niz na vrhu Premier lige, menadžer Manchester Cityja, Pep Guardiola, ne skriva zabrinutost. U nizu izjava, španjolski stručnjak izrazio je divljenje prema formi "Topnika", ali i jasan strah da bi ih, nastave li ovim tempom, moglo biti "gotovo nemoguće dostići".

Pohvale i upozorenja: "Arsenal je besprijekorna momčad"

Guardiola je u više navrata opisao Arsenal kao "besprijekornu momčad", ističući njihovu izvanrednu obrambenu čvrstoću. S tek pet primljenih golova u prvih 11 ligaških utakmica, Arsenalova obrana postala je temelj njihova uspjeha, što nije promaklo ni menadžeru Cityja.

Sve o nogometne vijesti čitajte na Net.hr-u

"Imam osjećaj da Arsenal neće izgubiti puno bodova", izjavio je Guardiola, povlačeći paralele s dominantnim sezonama Liverpoola. "Ako uspiju stvoriti bodovnu razliku, bit će ih jako teško dostići. Slično je bilo s Liverpoolom."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Njegova zabrinutost ide toliko daleko da je upozorio vlastite igrače kako moraju držati korak jer bi svako posrtanje moglo biti kobno. "Izvanredno je ono što rade posljednje dvije ili tri sezone. Čini se da su svaki put sve bliže. Ako nastave ovako – pobjeđivati utakmice i ne primati golove, o moj Bože, bit će ih gotovo nemoguće uhvatiti", priznao je strateg Manchester Cityja.

Prava sezona tek počinje

Ipak, iskusni Guardiola, koji je sa Cityjem osvojio šest naslova prvaka Engleske, naglašava kako se prvenstvo ne osvaja u studenom. Prema njegovim riječima, prava sezona, u kojoj se lomi borba za trofeje, tek počinje nakon završetka reprezentativnih pauza.

"Sada kreće prava, prava sezona. Do ožujka ćemo igrati svaka tri ili četiri dana. Važno je biti blizu vrha i dočekati kraj sezone s prilikom da se borimo za naslov", pojasnio je Guardiola, dajući do znanja da se njegova momčad neće predati. No, dok on poziva na oprez, situacija unutar njegove svlačionice razlog je za mnogo veću brigu.

Cityjevi problemi: Najgora kriza s ozljedama u Guardiolinoj eri

Dok Arsenal plovi na krilima pobjeda, Manchester City se suočava s najvećom krizom ozljeda u devetogodišnjoj eri Pepa Guardiole. Popis ozlijeđenih igrača dosegnuo je čak devet imena, što ozbiljno ugrožava njihove ambicije u Premier ligi i Ligi prvaka.

Utrka za naslov prvaka daleko je od gotove, no dok Arsenal djeluje nezaustavljivo, Guardiolin tim suočava se s golemim izazovom. Borba s "besprijekornom" Artetinom momčadi bit će dodatno otežana unutarnjim problemima i prazninama koje su ostavile ozljede ključnih igrača.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatske karatistice idu u novi lov na višak 'kilograma': Bruse se posljednje finese