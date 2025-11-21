FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEVJEROJATNO /

Zvijezda Premier lige trebala se vratiti nakon ozljede pa doživjela nezamislivo u vlastitom domu

Zvijezda Premier lige trebala se vratiti nakon ozljede pa doživjela nezamislivo u vlastitom domu
×
Foto: Paul Currie/shutterstock Editorial/profimedia

Chelsea se dobro nosio bez svog playmakera, pobijedivši u osam od 11 utakmica

21.11.2025.
12:01
Sportski.net
Paul Currie/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji igrač Chelseaja i jedna od najvećih zvijezdi engleske Premier lige, Cole Palmer, još će neko vrijeme izbivati s terena nakon bizarne ozlijede koju je doživio u vlastitom domu.

Naime, Palmer se trebao vratiti nakon ozlijede prepona, ali je u svom domu doživio novu ozljedu. O vrata je udario malim nožnim prstom, doživio je lom i propustit će barem tri vrlo važne utakmice za Chelsea, dvije ligaške protiv Burnleyja i Arsenala te utakmicu Lige prvaka protiv Barcelone

Sve o Premier ligi čitajte na portalu Net.hr.

"Sigurno nije dostupan sutra kao niti za Barcelonu i Arsenal. Nažalost, prije dva dana imao je nesreću kod kuće i udario je nožni prst. Nije ništa važno, ali sigurno se neće vratiti sljedeći tjedan", rekao je na pres konferenciji Enzo Maresca

Chelsea se dobro nosio bez svog playmakera, pobijedivši u osam od 11 utakmica koje su odigrali otkako je zadobio ozljedu prepona. Cilj im je bio da se vrati i bude dostupan za gostovanje Barceloni u velikom obračunu Lige prvaka ovog utorka. Međutim, sada nema određenog vremenskog okvira za njegov povratak, a Maresca je samo rekao da će definitivno propustiti ovaj i sljedeći tjedan.

POGLEDAJTE VIDEO: Europski giganti pred novim šokom? Ždrijeb doigravanja otkrio brutalne parove

Premier LigaChelseaCole Palmer
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEVJEROJATNO /
Zvijezda Premier lige trebala se vratiti nakon ozljede pa doživjela nezamislivo u vlastitom domu