Zvijezda Premier lige trebala se vratiti nakon ozljede pa doživjela nezamislivo u vlastitom domu

Najbolji igrač Chelseaja i jedna od najvećih zvijezdi engleske Premier lige, Cole Palmer, još će neko vrijeme izbivati s terena nakon bizarne ozlijede koju je doživio u vlastitom domu.

Naime, Palmer se trebao vratiti nakon ozlijede prepona, ali je u svom domu doživio novu ozljedu. O vrata je udario malim nožnim prstom, doživio je lom i propustit će barem tri vrlo važne utakmice za Chelsea, dvije ligaške protiv Burnleyja i Arsenala te utakmicu Lige prvaka protiv Barcelone.

"Sigurno nije dostupan sutra kao niti za Barcelonu i Arsenal. Nažalost, prije dva dana imao je nesreću kod kuće i udario je nožni prst. Nije ništa važno, ali sigurno se neće vratiti sljedeći tjedan", rekao je na pres konferenciji Enzo Maresca.

Chelsea se dobro nosio bez svog playmakera, pobijedivši u osam od 11 utakmica koje su odigrali otkako je zadobio ozljedu prepona. Cilj im je bio da se vrati i bude dostupan za gostovanje Barceloni u velikom obračunu Lige prvaka ovog utorka. Međutim, sada nema određenog vremenskog okvira za njegov povratak, a Maresca je samo rekao da će definitivno propustiti ovaj i sljedeći tjedan.

