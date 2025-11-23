Legice i lege u ekstazi na Thompsonovom koncertu: Natpis na jednoj zastavi će vas nasmijati

Kao i prve večeri, Marko Perković Thompson (59) i sinoć je zapalio osječku dvoranu Gradski vrt gdje je održao još jedan koncert za pamćenje. Publika je pjevala od prve do posljednje pjesme, a dvorana je bila ispunjena i puno prije početka koncerta.

Već na prve taktove, dvorana je eksplodirala od oduševljenja, a mnogobrojni obožavatelji jednoglasnu su pjevali neke od Thompsonovih najvećih hitova.

Iz svega viđenog, očito je kako je Thompson trenutačno izvođač broj jedan u Hrvatskoj pa će zasigurno i koncerti u Varaždinu i Zagrebu biti ispunjeni do posljednjeg mjesta.

Galeriju s drugog Thompsonovog koncerta u Osijeku donosi SiB.net.hr