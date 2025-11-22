Snijeg je nije zaustavio: Mlada Karlovčanka ukrala pažnju u chic zimskoj kombinaciji

Karlovac je jutros osvanuo pod bijelim snježnim pokrivačem, a prizori iz središta grada brzo su privukli pozornost prolaznika i objektiva. Dok su se brojni građani diljem Hrvatske danas probudili uz prve prave zimske pahulje, Karlovčani su svoje jutarnje obaveze odrađivali bez zadrške — kao da ih hladnoća i mokre ceste nimalo ne ometaju.

Ulicama grada prolazili su studenti, umirovljenici i radnici, svi u svom tempu, ali s istim izrazom — laganim iznenađenjem i tihim odobravanjem zimskog štiha koji je stigao preko noći. Snježne pahulje i sivilo neba stvorile su prizore koji izgledaju kao iz zimskih razglednica.

No, među prolaznicima se posebno istaknula mlada brineta čiji je styling unio dozu vedrine u tmurni zimski dan. Snježnu scenu razvedrila je chic kombinacijom, a sve je upotpunila unikatnim prozirnim kišobranom koji je mamio poglede i davao cijeloj slici poseban, gotovo modni editorijalni dojam.

Galeriju Karlovca pod snijegom donosi KAportal.net.hr