Najhot izdanja Hailey Bieber: Rado pozira u bikinijima i pokazuje svoju zavidnu figuru

Hailey Bieber (29) jedna je od najprepoznatljivijih manekenki svoje generacije, ali i lice nove generacije celebrity poduzetnica. Javnosti je poznata pod prezimenom Baldwin kada je 2014. počela graditi karijeru na pistama i u kampanjama, pozirajući za brendove poput Guess, Ralph Lauren i Tommy Hilfiger te kraseći naslovnice modnih magazina diljem svijeta. Posljednjih godina Hailey je izgradila i snažan poduzetnički identitet. Osnivačica je i kreativna direktorica beauty brenda Rhode, koji je u kratkom roku postao jedan od najutjecajnijih skincare brendova na tržištu i osigurao joj status ozbiljne biznismenke. Šire je poznata i kao supruga megapopularnog pjevača Justina Biebera.