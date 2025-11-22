FREEMAIL
KRALJICA BIKINIJA /

Najhot izdanja Hailey Bieber: Rado pozira u bikinijima i pokazuje svoju zavidnu figuru

Hailey Bieber
Foto: Profimedia
Hailey Bieber (rođ. Hailey Baldwin) jedna je od najprepoznatljivijih manekenki svoje generacije, ali i lice nove generacije celebrity poduzetnica.
1 /17
Hailey Bieber (29) jedna je od najprepoznatljivijih manekenki svoje generacije, ali i lice nove generacije celebrity poduzetnica. Javnosti je poznata pod prezimenom Baldwin kada je 2014. počela graditi karijeru na pistama i u kampanjama, pozirajući za brendove poput Guess, Ralph Lauren i Tommy Hilfiger te kraseći naslovnice modnih magazina diljem svijeta. Posljednjih godina Hailey je izgradila i snažan poduzetnički identitet. Osnivačica je i kreativna direktorica beauty brenda Rhode, koji je u kratkom roku postao jedan od najutjecajnijih skincare brendova na tržištu i osigurao joj status ozbiljne biznismenke. Šire je poznata i kao supruga megapopularnog pjevača Justina Biebera

22.11.2025.
7:00
Matea Bahovec
Hailey Baldwin BieberJustin BieberRođendani SlavnihHailey BieberBikini
