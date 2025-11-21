Ovo se čekalo cijelu noć: TOP 30 Miss Universe prošetale u blistavim bikinijima

U završnicu izbora za Miss Universe 2025. su ušle predstavnice zemalja koje se tradicionalno smatraju miss velesilama, ali i kandidatkinje iz država koje rijetko dobivaju prostor u samom vrhu natjecanja. Tako se na toj listi našla i hrvatska predstavnica Laura Gnjatović. Ulazak u top 30 mnogima je već ogroman uspjeh, budući da su se natjecale u konkurenciji više od stotinu kandidatkinja iz cijelog svijeta. Za njih ovo znači globalnu vidljivost, nove profesionalne prilike i snažan vjetar u leđa bez obzira na to hoće li na kraju osvojiti krunu ili ne.