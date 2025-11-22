FREEMAIL
VELIKA GALERIJA /

Thompson u Osijeku: Gradski vrt gorio, publika pjevala uglas - evo kako je to izgledalo

Thompson u Osijeku: Gradski vrt gorio, publika pjevala uglas - evo kako je to izgledalo
Foto: Ivica Benić/sib.hr
Marko Perković Thompson sinoć je zapalio atmosferu u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje je pred tisućama okupljenih održao koncert za pamćenje.
1 /50
Marko Perković Thompson sinoć je zapalio atmosferu u dvorani Gradski vrt u Osijeku, gdje je pred tisućama okupljenih održao koncert za pamćenje. Publika je u Osijek stigla iz cijele Slavonije, ali i drugih dijelova Hrvatske, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

Scenski dojam upotpunili su rasvjeta i vizualni efekti, a atmosfera u dvorani iz minute u minutu bila je sve intenzivnija. Pjevalo se, skandiralo i snimalo mobitelima. Kako je izgledala atmosfera u rasprodanoj dvorani, tko je sve došao na koncert i kako su se zabavili posjetitelji, pogledajte na fotografijama koje je uslikao Ivica Benić za portal SiB.net.hr.

22.11.2025.
9:28
Matea Bahovec
Ivica Benić
