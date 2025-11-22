Glumci, političari i supruge, diplomacija: Pogledajte tko je sve bio na premijeri kultnog Orašara

Balet „Orašar“ u koreografiji i režiji Rudolfa Nurejeva, raskošan i lepršav, ali istodobno duboko ukorijenjen u klasičnoj tradiciji, odmah je nakon premijere 1967. u Kraljevskom švedskom baletu stekao kultni status. Ova verzija, prepoznatljiva po velikim tehničkim zahtjevima i slojevitom psihološkom pristupu priči, ušla je u sam vrh baletne literature te se desetljećima izvodi na najprestižnijim svjetskim scenama, među kojima su pariška Opera, milanska Scala, londonski Kraljevski balet i Bečka državna opera.