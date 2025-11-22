Dinamo u snježnim uvjetima predstavio novi dres, a dva hrabra Boysa ukrala pažnju
Dinamo je na Maksimiru pokazao da se razbudio nakon krize u koju su upali u prošla dva mjeseca. Dinamo je u goropadnom izdanju lako svladao inače neugodni Varaždin, a usput su Modri predstavili i novu garnituru dresova.
Dinamo je po prvi puta u povijesti predstavio i četvrti dres za jednu sezonu. "I ova je garnitura klasične plave boje, na prednjem dijelu dominira vizura ispunjenog sjevera s jasno istaknutim šalovima i zastavama. Kadar s navijačkim repertoarom otisnut je u svjetlijim i tamnijim tonovima plave pri čemu ovratnik i rubovi rukava završavaju s bijelom i crnom crtom".
Dizajner dresa je ni manje ni više nego frontmen legendarne zagrebačke rock-grupe Pips, Chips & Videoclips, Dubravko Ivaniš Ripper.
