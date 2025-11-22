HNL gori, Modrić u centru pažnje: Kada i gdje gledati sve derbije ovog supervikenda?

Ljubitelje nogometa ovog vikenda, 22. i 23. studenog 2025., očekuje prava poslastica koja će ih prikovati uz ekrane. Osim SHNL-a i velikog derbija Rijeke i Hajduka, te zanimljivog dvoboja Dinama i Varaždina, najjače europske lige donose pregršt uzbuđenja, a u središtu pozornosti bit će dva legendarna gradska derbija – onaj sjevernolondonski između Arsenala i Tottenhama te milanski "Derby della Madonnina" između Intera i Milana. Od Engleske preko Italije do Njemačke, bodovi su ključni, ulozi nikad veći, a prestiž je na kocki.

Jadranski derbi: Može li Rijeka zaustaviti zahuktali Hajduk?

U subotu od 17:00 sati na Rujevici se igra Jadranski derbi. Iako je Hajduk vodeći s 29 bodova, a Rijeka tek osma s 14, tradicija i rivalstvo čine ovaj dvoboj potpuno nepredvidivim. Splićani su u sjajnoj formi s četiri pobjede u zadnjih pet utakmica, postigavši pritom devet golova. S druge strane, Rijeka se nada iskoristiti prednost domaćeg terena, gdje je upisala dvije pobjede u posljednjih pet susreta. Povijesna statistika ide na ruku Riječanima, koji u međusobnim susretima vode s 27 pobjeda naspram 15 Hajdukovih. Obje momčadi imaju problema s ozljedama; Rijeci nedostaju Damir Kreilach i Mile Škorić, dok su kod Hajduka izvan stroja Ismaël Diallo i Marino Skelin. Očekuje se vatrena atmosfera i neizvjestan dvoboj do samog kraja, a ako niste na Rujevici, utakmicu gledajte na MAxSportu.

Dinamo na Maksimiru: Prekid crnog niza ili novo iznenađenje?

Samo dva sata ranije, u 15:00, na Maksimiru će snage odmjeriti Dinamo i Varaždin. Za "Modre" je ovo ključna utakmica nakon niza slabijih rezultata. Iako su dugoročno dominantni, s 11 pobjeda u 30 utakmica i 60 postignutih golova, kratkoročna forma je zabrinjavajuća. Varaždin, trenutno trećeplasirana momčad lige, već je ove sezone pokazao da zna igrati protiv Dinama, odigravši 2:2 u kolovozu. Analitičari su podijeljeni: dok statistike i povijest (Dinamo je neporažen u zadnjih 20 susreta) idu u prilog domaćinu, neki vjeruju da bi Varaždin mogao iskoristiti ranjivost Zagrepčana. Dinamova nada leži i u povratku reprezentativaca, koji bi trebali donijeti svježinu i kvalitetu. Utakmicu također možete gledati na MaxSportu!

Premier liga: Sjevernolondonski derbi zasjenio sve

Sva svjetla engleskog nogometa bit će uperena prema nedjelji i okršaju Arsenala i Tottenhama. Veliki sjevernolondonski derbi uvijek je više od igre; to je borba za prestiž, ponos i prevlast u gradu koja traje više od stoljeća. Očekuje se vatrena atmosfera i beskompromisna borba na terenu, gdje se taktičke zamisli često izgube u vrtlogu emocija i strasti. Pobjeda u ovom susretu navijačima znači više od bilo koje druge. Utakmicu možete gledati u nedjelju na kanalima Arena Sporta, a početak je od 17:30.

No, uzbuđenja neće nedostajati ni u subotu. Newcastle će na svom uzavrelom St. James' Parku dočekati moćni Manchester City. Za "Građane" i Joška Gvardiola je svaka utakmica ključna u obrani ili lovu na naslov, dok Newcastle, osnažen posljednjih godina, traži potvrdu svog statusa među elitom. Utakmica je na rasporedu u subotu u 16 sati. Istog dana, Chelsea gostuje kod Burnleya u prvom meču, što je na papiru lakši zadatak, ali Turf Moor je tradicionalno neugodno gostovanje gdje favoriti često ostaju bez punog plijena. Utakmica počinje u 13:30.

Serie A: Milano gori, na rasporedu je "Derby della Madonnina"

Italija ovog vikenda nudi možda i najatraktivniji nogometni program na kontinentu, naravno s Lukom Modrićem u glavnoj ulozi. Vrhunac je, bez sumnje, nedjeljni "Derby della Madonnina" između Intera i AC Milana. Stadion San Siro bit će poprište još jedne epske bitke gradskih rivala koji dijele stadion, ali i duboko usađeno suparništvo. Pobjeda u ovom dvoboju vrijedi dvostruko – donosi ključne bodove u borbi za "Scudetto" i osigurava pravo na zadirkivanje u gradu do sljedećeg susreta. Ovaj derbi gledajte u nedjelju u 20:45.

Subota također donosi dva velika klasika. U Firenci će snage odmjeriti stari suparnici Fiorentina i Juventus, dvoboj koji uvijek nosi poseban naboj i animozitet koji seže desetljećima unatrag, a početak je zakazan za 18 sati, a možete ga gledati na Areni Sport. Istovremeno, na jugu Italije, Napoli na stadionu Diego Armando Maradona dočekuje Atalantu našeg Marija Pašalića u izravnom okršaju momčadi koje pretendiraju na najviše pozicije u Serie A. Bit će to sudar napadačkih filozofija i utakmica koja obećava golove, a sve možete gledati na Areni Sport u 20:45.

Bundesliga: Borba za vrh u Njemačkoj se nastavlja

Ništa manje zanimljivo neće biti ni u Njemačkoj, gdje se borba za naslov prvaka zahuktava. Subota donosi nekoliko ključnih utakmica. Bayern München na svojoj Allianz Areni dočekuje uvijek neugodni Freiburg, momčad koja je poznata po tome da može pomrsiti račune favoritima. U isto vrijeme, Borussia Dortmund našeg Nike Kovača će pred svojim "Žutim zidom" igrati protiv VfB Stuttgarta, u utakmici koja obećava dinamičan i napadački nogomet. Utakmice su na rasporedu u 15:30, a sve gledajte na Sport klubu.

LaLiga u znaku Barcelone i povratka na Camp Nou

Real Madrid i Barcelona nastavljaju svoju borbu za prvo mjesto u španjolskom prvenstvu. Prva na teren izlazi Barcelona, i to kakav. Sve je spremno za povratak Barcelona na kultni Camp Nou, ali naravno u reduciranom kapacitetu. Protivnik je neugodni Athletic Bilbao, a utakmicu gledajte od 16:15 na Areni Sport. Real će pak zatvoriti vikend u nedjelju u 21 sata dvobojem protiv Elchea.

Slalomski spektakl u 'Dijamantu Alpa'

Elita Svjetskog kupa vraća se u austrijski Gurgl 22. i 23. studenog 2025. na treće izdanje slalomskih utrka. "Dijamant Alpa" bit će domaćin uzbudljivog vikenda za najbolje svjetske skijaše i skijašice, čime se otvara zimska sezona u jednom od najsigurnijih skijališta po pitanju snijega.

Muški slalom na rasporedu je u subotu, a ženski u nedjelju. Prve vožnje počinju u 10:30, a druge u 13:30,a sve pratite na drugom programu HRT-a. Natjecatelje čeka zahtjevna staza Kirchenkar, s prosječnim nagibom od 38,3% i najstrmijim dijelom od čak 62%, što jamči napete borbe za postolje.

MMA spektakl u Sloveniji

Dvorana Hala Tivoli u Ljubljani bit će poprište MMA spektakla u nedjelju, 23. studenog 2025. godine. Rastuća svjetska MMA organizacija, Brave Combat Federation, po šesti put stiže u Sloveniju, a događaj Brave CF 102, organiziran u partnerstvu s World Freefight Challengeom (WFC), donosi okršaj koji bi mogao definirati budućnost teške kategorije, a sve možete gledati uživo na platformi VOYO!

Spektakl pod neonskim svjetlima: Velika nagrada Las Vegasa odlučuje o prvenstvu

Svjetsko prvenstvo Formule 1 ulazi u dramatičnu završnicu, a prva od posljednje tri utrke sezone je Velika nagrada Las Vegasa. Od 20. do 22. studenog, ulice Grada Grijeha ponovno postaju pozornica za okršaj najboljih vozača današnjice.

Staza duga 6,2 km, s legendarnim Stripom kao gotovo dva kilometra dugom ravnicom, jedna je od najbržih u kalendaru. Ključni izazov bit će niske noćne temperature, zbog kojih je zagrijavanje guma presudno. Pirelli donosi najmekše komponente (C3, C4, C5), no hladan asfalt prijeti "grainingom" koji može uništiti strategiju i utrku.

Uoči utrke, Lando Norris vodi prvenstvo ispred momčadskog kolege iz McLarena, Oscara Piastrija. Ipak, Max Verstappen iz Red Bull Racinga vreba priliku i slovi kao favorit. Verstappen je slavio na premijernoj utrci 2023., dok je prošle godine pobjedu odnio George Russell.

Glavna utrka vozi se u nedjelju s početkom u 5 sati ujutro, a prijenos je na SportKlubu.

