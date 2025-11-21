Reprezentacijske pauze nema do ožujka i možemo neometano uživati u klupskom nogometu, a nakon vikenda pauze vraća se i SHNL u kojem nas čeka vrlo zanimljivo kolo u kojem je središnji događaj Jadranski derbi na Rujevici.

Krenimo redom. Utakmica koja otvara kolo igra se na Kušek-Apašu gdje Slaven Belupo dočekuje Vukovar. Slavenaši za poraz na domaćem terenu ne znaju od četvrtog kola kada ih je s 2:1 pobijedila Lokomotiva, a poraz općenito nisu iskusili već dva mjeseca od gostovanja kod Dinama. Vukovarci su također nanizali četiri utakmice bez poraza i nisu na posljednjem mjestu nakon 14 kola kao što su mnogi očekivali. Nitko ne može unaprijed upisati bodove protiv Vukovara i to je dobro za cijelu ligu.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U subotu ćemo imati priliku u akciji gledati sve tri ekipe koje su bile u borbi za naslov prošle sezone. Uvertiru u derbi kola dat će nam Dinamo i Varaždin. Mario Kovačević će izlaz iz krize i početak pozitivnog niza tražiti protiv bivše ekipe koja odlično gura pod Nikolom Šafarićem. Modri će ipak dočekati tu utakmicu s dozom samopouzdanja jer su u srijedu uvalili sedam patuljaka u Karlovcu u Kupu. Varaždinci su na tablici odmah iza Dinama sa šest bodova manje, a u prvom međusobnom susretu su itekako namučili Dinamo u utakmici koja je završila 2:2.

Livaja i Rujevica (ne) vole se javno

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Varaždin pratite na portalu Net.hr.

Subota 18 sati donosi veliki Jadranski derbi. Hajduk u Rijeku putuje kao vodeća momčad lige, a Rijeka je u svojoj, za ovu sezonu, standardnoj yo-yo formi. 3-4 dobra pa 3-4 loša rezultata. Victor Sanchez nikako da poveže nekoliko pobjeda, a sada će iskupljenje tražiti protiv stroja Gonzala Garcije. Momčad Hajduka bit će jača za potpuno oporavljenog Marka Livaju koji ima poseban odnos s Rujevicom. Tu le često zviždan i vrijeđan, ali zato ima odlične brojke. U sedam utakmica na Rujevici zabio je četiri pogotka i jednom asistirao. Splićani će tražiti sedmi pozitivan rezultat u nizu i ostanak na vrhu tablice, dok bi eventualna Riječka pobjeda mogla pokrenuti uspavani kvarnerski brod.

Tekstualni prijenos utakmice Rijeka - Hajduk pratite na portalu Net.hr.

Foto: Goran Kovacic/pixsell

Nedjelja donosi susrete Osijeka i Lokomotive te Gorice i Istre. Željko Sopić još traži prvu pobjedu na osječkoj klupi. Nakon remija s Varaždinom i poraza na Poljudu, Lokomotiva je najbolja prilika za tri boda, ali niti malo lak zadatak. Doduše, stroj Nikice Jelavića malo trokira nakon rušenja Dinama. Uslijedili su remiji s Vukovarom i Slavenom te porazi od Istre i Gorice.

Upravo će Istra i Gorica odmjeriti snage u Turopolju. Istra će željeti nadograditi svoju veliku pobjedu na Dinamom s nova tri boda, a Mario Carević malo je smirio strasti na klupi s posljednje dvije utakmice. Naime, nakon četiri vezana poraza, pobijedio je Lokomotivu i remizirao s Vukovarom te malo odagnao priče o mogućem otkazu u Gorici.

Ispratili smo hrvatsku reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo 2026., a sada se možemo posvetiti vrlo izjednačenoj sezoni SHNL-a. Je li Mario Kovačević uspio pridobiti svlačionicu na Maksimiru. Može li Livaja opet utišati Rujevicu ili je Victor Sanchez našao protuotrov za vodeću momčad lige? Odgovore dobivamo ovaj vikend, a sve novosti pratite na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: 'Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima'