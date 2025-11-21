Sergej Jakirović poslao poruku koja se neće svidjeti navijačima u Bosni i Hercegovini

Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u ožujku čekaju ključni ispiti, utakmice baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Navijači se nadaju da će Zmajevi proći gostovanje u Walesu i izboriti finale u Zenici, gdje bi ih čekala Italija ili Sjeverna Irska.

O predstojećem susretu govorio je i trener Hull Cityja, Sergej Jakirović, koji je za britanske medije istaknuo da Wales ima razloga za brigu, nikada dosad nije svladao BiH.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ipak, upozorio je da stil igre Velšana ne odgovara bh. reprezentaciji.

„BiH se ne uklapa najbolje u način na koji igra Vels. Mislim da ga u ždrijebu nisu priželjkivali, ali ni nama njihov stil ne odgovara. Ipak, naši igrači igraju na visokoj razini“, rekao je Jakirović.

Prema njegovoj procjeni, domaćin ima malu prednost.

„Wales je blagi favorit, možda 55 prema 45, ponajviše zbog domaćeg terena. U Zenici bi situacija bila drukčija. Sve je otvoreno, a vjerujem da će me ljudi iz reprezentacije kontaktirati za dodatne informacije.“

Sve o Svjetskom prvenstvu čitajte na portalu Net.hr!

Velšanima je poručio i na što moraju pripaziti protiv Zmajeva:

„Dueli, duge lopte i prekidi, to su segmenti igre na koje moraju obratiti pozornost.“

Podsjetimo, polufinalni dvoboj Walesa i Bosne i Hercegovine igra se 26. ožujka u 20:45 sati, dok je finale zakazano za 31. ožujka. Pobjednik ide na okršaj s boljim iz susreta Italije i Sjeverne Irske.

