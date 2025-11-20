Bosna i Hercegovina saznala protivnika doigravanja za Mundijal: Ždrijeb im nije bio naklonjen...

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. su završene. Dio reprezentacija, među kojima su i naši Vatreni, već je izborio plasman, dio je ispao, a preostali će svoju šansu tražiti kroz dodatne kvalifikacije, posljednju priliku za mjesto na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Interkontinentalni play-off

Parovi

Nova Kaledonija vs Jamaika

Pobjednik ide na DR Kongo

Bolivija vs Surinam

Pobjednik ide na Irak

Europski play-off uključuje 16 reprezentacija raspoređenih u četiri pota, a ovako je stanje u šeširima bilo prije samog izvlačenja:

Prvi šešir (Italija, Danska, Turska, Ukrajina) mogao je izvuči reprezentaciju iz četvrtog (Rumunjska, Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska), dok je drugi (Češka, Slovačka, Poljska, Wales) mogao izvući reprezentaciju iz trećeg (BiH, Irska, Kosovo, Albanija).

Parovi play-off-a:

Polufinala (26.3.2025.)

Italija vs Sjeverna Irska

Wales vs Bosna i Hercegovina

Finale (31.3.2025.)

Wales vs Bosna i Hercegovina protiv Italija vs Sjeverna Irska

Polufinala (26.3.2025.)

Ukrajina vs Švedska

Poljska vs Albania

Finale (31.3.2025.)

Ukrajina vs Švedska protiv Poljska vs Albania

Polufinala (26.3.2025.)

Turska vs Rumunjska

Slovačka vs Kosovo

Finale (31.3.2025.)

Slovačka vs Kosovo protiv Turska vs Rumunjska

Polufinala (26.3.2025.)

Danska vs Sjeverna Makedonija

Češka vs Irska

Finale (31.3.2025.)

Češka vs Irska protiv Danska vs Sjeverna Makedonija

Cijeli europski play-off igra se u ožujku iduće godine, točnije 26. ožujka igraju se polufinalni mečevi, a finala su na rasporedu 31. ožujka.