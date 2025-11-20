Bosna i Hercegovina saznala protivnika doigravanja za Mundijal: Ždrijeb im nije bio naklonjen...
Bosna i Hercegovina saznala je protivnike u popularnom 'baražu'
Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026. su završene. Dio reprezentacija, među kojima su i naši Vatreni, već je izborio plasman, dio je ispao, a preostali će svoju šansu tražiti kroz dodatne kvalifikacije, posljednju priliku za mjesto na Mundijalu u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Interkontinentalni play-off
Parovi
Nova Kaledonija vs Jamaika
Pobjednik ide na DR Kongo
Bolivija vs Surinam
Pobjednik ide na Irak
Europski play-off uključuje 16 reprezentacija raspoređenih u četiri pota, a ovako je stanje u šeširima bilo prije samog izvlačenja:
Prvi šešir (Italija, Danska, Turska, Ukrajina) mogao je izvuči reprezentaciju iz četvrtog (Rumunjska, Švedska, Sjeverna Makedonija, Sjeverna Irska), dok je drugi (Češka, Slovačka, Poljska, Wales) mogao izvući reprezentaciju iz trećeg (BiH, Irska, Kosovo, Albanija).
Parovi play-off-a:
Polufinala (26.3.2025.)
Italija vs Sjeverna Irska
Wales vs Bosna i Hercegovina
Finale (31.3.2025.)
Wales vs Bosna i Hercegovina protiv Italija vs Sjeverna Irska
Polufinala (26.3.2025.)
Ukrajina vs Švedska
Poljska vs Albania
Finale (31.3.2025.)
Ukrajina vs Švedska protiv Poljska vs Albania
Polufinala (26.3.2025.)
Turska vs Rumunjska
Slovačka vs Kosovo
Finale (31.3.2025.)
Slovačka vs Kosovo protiv Turska vs Rumunjska
Polufinala (26.3.2025.)
Danska vs Sjeverna Makedonija
Češka vs Irska
Finale (31.3.2025.)
Češka vs Irska protiv Danska vs Sjeverna Makedonija
Cijeli europski play-off igra se u ožujku iduće godine, točnije 26. ožujka igraju se polufinalni mečevi, a finala su na rasporedu 31. ožujka.