Hrvatska opet među deset najboljih na svijetu: Evo poretka

FIFA je objavila novo izdanje svoje svjetske rang-liste, a hrvatska reprezentacija vratila se među elitu. Nakon uvjerljivih pobjeda nad Farskim Otocima i Crnom Gorom, momčad Zlatka Dalića skočila je na deseto mjesto i ponovno ušla u društvo najboljih.

Hrvatska je profitirala i od posrtanja Italije, koja je nakon teškog poraza od Norveške (1:4) potonula na 12. poziciju. Time su je preskočile Njemačka, Hrvatska i Maroko. Vatreni sada imaju 1716.88 bodova, samo nekoliko koraka iza devetoplasirane Njemačke.

Na vrhu se ništa bitno nije promijenilo, Španjolska ostaje broj jedan, tik ispred Argentine. Slijede Francuska i Engleska, dok je Brazil najveći dobitnik gornjeg dijela ljestvice, skočivši s 7. na 5. mjesto.

Top 10 pa FIFA rankingu

Španjolska

Argentina

Francuska

Engleska

Brazil

Portugal

Nizozemska

Belgija

Njemačka

Hrvatska

