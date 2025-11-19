Hrvatska opet među deset najboljih na svijetu: Evo poretka
Na vrhu se ništa bitno nije promijenilo...
FIFA je objavila novo izdanje svoje svjetske rang-liste, a hrvatska reprezentacija vratila se među elitu. Nakon uvjerljivih pobjeda nad Farskim Otocima i Crnom Gorom, momčad Zlatka Dalića skočila je na deseto mjesto i ponovno ušla u društvo najboljih.
Hrvatska je profitirala i od posrtanja Italije, koja je nakon teškog poraza od Norveške (1:4) potonula na 12. poziciju. Time su je preskočile Njemačka, Hrvatska i Maroko. Vatreni sada imaju 1716.88 bodova, samo nekoliko koraka iza devetoplasirane Njemačke.
Na vrhu se ništa bitno nije promijenilo, Španjolska ostaje broj jedan, tik ispred Argentine. Slijede Francuska i Engleska, dok je Brazil najveći dobitnik gornjeg dijela ljestvice, skočivši s 7. na 5. mjesto.
Top 10 pa FIFA rankingu
Španjolska
Argentina
Francuska
Engleska
Brazil
Portugal
Nizozemska
Belgija
Njemačka
Hrvatska
