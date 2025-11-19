FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
pobjede se isplatile /

Hrvatska opet među deset najboljih na svijetu: Evo poretka

Hrvatska opet među deset najboljih na svijetu: Evo poretka
×
Foto: Igor Soban/pixsell

Na vrhu se ništa bitno nije promijenilo...

19.11.2025.
19:10
Sportski.net
Igor Soban/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

FIFA je objavila novo izdanje svoje svjetske rang-liste, a hrvatska reprezentacija vratila se među elitu. Nakon uvjerljivih pobjeda nad Farskim Otocima i Crnom Gorom, momčad Zlatka Dalića skočila je na deseto mjesto i ponovno ušla u društvo najboljih.

Hrvatska je profitirala i od posrtanja Italije, koja je nakon teškog poraza od Norveške (1:4) potonula na 12. poziciju. Time su je preskočile Njemačka, Hrvatska i Maroko. Vatreni sada imaju 1716.88 bodova, samo nekoliko koraka iza devetoplasirane Njemačke.

Na vrhu se ništa bitno nije promijenilo, Španjolska ostaje broj jedan, tik ispred Argentine. Slijede Francuska i Engleska, dok je Brazil najveći dobitnik gornjeg dijela ljestvice, skočivši s 7. na 5. mjesto.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FIFA World Cup (@fifaworldcup)

 

Sve o hrvatskoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr!

Top 10 pa FIFA rankingu

Španjolska

Argentina

Francuska

Engleska

Brazil

Portugal

Nizozemska

Belgija

Njemačka

Hrvatska

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić odgovorio na pitanje boji li se otkaza

Zlatko DalićHrvatskaVatreniFifa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
pobjede se isplatile /
Hrvatska opet među deset najboljih na svijetu: Evo poretka